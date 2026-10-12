Selvaggia Lucarelli è tornata nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, e ha spiegato perché non sente la mancanza della paletta di Ballando con le Stelle. Il ruolo che ricopre oggi al Grande Fratello Vip, sostiene, pesa molto di più.

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Giudicare un balletto o giudicare una persona

Alla conduttrice che le chiedeva se le mancasse fare la giurata nel talent di Rai1, Lucarelli ha risposto di no, senza girarci intorno. Ha motivato la scelta mettendo a confronto le due esperienze.

Se mi manca fare la giudice? No. Al Grande Fratello è essere giudici supremi! In altri programmi si giudica una performance, un balletto, e quindi tutto sommato è abbastanza facile, almeno per me. Si dà un voto e via. Al Grande Fratello tu giudichi il modo di stare proprio al mondo delle persone, quindi di interagire con gli altri, di convivere, di rispondere. È un giudizio, se ci pensi, molto più affilato e anche più denso di responsabilità. Perché un conto è dire: hai ballato male. E un conto è dire: non mi piaci come persona. Quindi non mi manca perché questo è un ruolo di grande responsabilità.

Assegnare un voto a un’esibizione richiede un attimo, mentre valutare come qualcuno si comporta dentro una casa, in che modo si rapporta agli altri e affronta le situazioni, significa esprimersi sulla persona. Come osserva lei stessa, dire a qualcuno che ha ballato male non è la stessa cosa che dirgli che non ti piace per quello che è.

L’addio a Ballando e il nuovo cast del Grande Fratello Vip

Questa stagione televisiva sancisce il suo addio definitivo al ruolo di giurata nel dance show di Raiuno, e l’opinionista non sembra rimpiangere la poltrona lasciata. Non è la prima volta che mette le cose in chiaro:

No, non mi manca la paletta perché non bisogna pensarla come un prolungamento di sé: a un certo punto si posa. E non penso niente di chi mi sostituisce, anche perché Ballando con le Stelle è come un fidanzato che ho lasciato io. Sinceramente, quando lasci un fidanzato, con chi si rifidanzerà il tuo ex non ti riguarda. Puoi soltanto augurargli la felicità.

Sulla nuova edizione del reality di Canale 5 si è soffermata con un giudizio positivo: secondo lei il cast di quest’anno è tosto e più corale, mentre nella scorsa stagione il gruppo era dominato da alcune figure, soprattutto femminili. Adesso, dice, ci sono tante personalità.

La vita privata e il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli

Nel corso dell’intervista Lucarelli ha parlato anche di sé, del passaggio dei 50 anni vissuto come un’età di grandi cambiamenti e della voglia di continuare a combattere. Ha parlato poi del suo prossimo matrimonio con Lorenzo Biagiarelli, che pensa si celebrerà il prossimo autunno, in Puglia. Con la consueta ironia lo ha definito un matrimonio pragmatico:

Dopo 11 anni non ci si sposa per cupido ma per il commercialista.

Ha raccontato anche di aver creduto moltissimo in questa storia, al punto che, quando lui dopo pochissimo tempo di frequentazione l’aveva lasciata, per convincerlo a superare le paure si è inginocchiata chiedendogli di tenere duro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI