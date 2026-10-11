Torna sabato 10 ottobre, dalle 15:00 su Rai 3, il terzo appuntamento stagionale di TV Talk, il settimanale di Mia Ceran che analizza la televisione e i suoi protagonisti. La puntata, la ventiduesima edizione del programma con 668 puntate all’attivo, si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

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Dall’emergenza abitativa alle proteste in Spagna

La trasmissione parte dal racconto televisivo dell’emergenza abitativa, il tema che in Spagna ha portato alla caduta del Governo. Ne discutono Federico Ruffo, giornalista e conduttore di Mi Manda Raitre, la storica della televisione Anna Bisogno e il giornalista Filippo Facci, che si soffermano anche sul forte impatto mediatico delle proteste in corso nel Paese e sulla situazione italiana, tra cronache del caro affitti e speculazioni immobiliari.

Con lo stesso parterre si passa poi all’intervista televisiva ai genitori di Chiara Poggi, che a Verissimo hanno scelto di parlare dopo un lungo silenzio. Dalla loro testimonianza nasce una riflessione sul ritorno al centro della vittima e sul ruolo che la televisione ha avuto nel caso di Garlasco.

I ReTVeet e la nuova stagione di Ballando con le Stelle

La settimana televisiva più commentata viene ripercorsa nei ReTVeet, con Riccardo Bocca e Martina Catuzzi. Tocca poi a Milly Carlucci, volto storico del sabato sera di Rai 1, raccontare le novità della ventunesima stagione di Ballando con le Stelle, tra giuria rinnovata e nuovo cast di concorrenti. Nella stessa serata, alle 21:30 su Rai 1, il programma torna in onda con Elena Sofia Ricci impegnata in un’esibizione speciale.

Maurizio Lastrico, da Maschi Veri all’After Talk

Maurizio Lastrico, tra i protagonisti di Maschi Veri, la seconda stagione della serie Netflix che tratteggia con ironia il maschio di oggi tra paure e fragilità, si racconta nella parte conclusiva della puntata. È lui il protagonista dell’After Talk, il confronto con il gruppo di giovani analisti del programma, che gli rivolgono domande sulla sua carriera tra televisione, cinema e teatro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI