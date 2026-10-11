Gian Marco Ciaccia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Con lui finisce anche la storia con Piera Meloni, chiusa dopo un ultimo confronto tra i due.

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La rottura con Piera Meloni

Fuori dal reality i due erano legati da circa un anno, ma dentro la casa lei si era avvicinata ad Alessandro Roncaccia. Il legame con il fidanzato era rimasto vivo al punto da farla scoppiare in lacrime mentre leggeva in diretta la lettera che lui le aveva scritto. Sembrava un capitolo chiuso, ma nei giorni seguenti la situazione con Roncaccia si è riaccesa e la ragazza ha chiesto di poter affrontare Gian Marco di persona, tra le mura della casa. Nella lettera lui aveva usato parole dure proprio contro Roncaccia, senza però citarlo.

Il chiarimento è arrivato, e con esso la fine. Visibilmente emozionata, Piera ha parlato di un cuore che si spezza e ha ammesso che tra loro era finita, lasciando aperta la possibilità di riparlarne una volta fuori. Gian Marco ha rifiutato quella prospettiva.

«Quando esci non ci sarò. Ci vedremo solo per la casa, ma non ci sarò per te.»

Poco prima le aveva detto che non le doveva amore incondizionato, ma sincerità, contestando alcuni comportamenti tenuti nella Casa. La sera si sono ritrovati a cena, e lei ha raccontato di avere pensieri contrastanti e di quanto fosse difficile arrivare a una decisione. Poi, a pranzo, è arrivato l’ultimo faccia a faccia, quello in cui lui ha lasciato cadere ogni dubbio sul futuro.

«Non so se fuori voglio rivederti, mi farebbe troppo male!»

Parole che hanno sancito la chiusura, anche se secondo Piera la storia era già terminata prima che lei entrasse nella casa. Entrambi sono scoppiati in lacrime. Roncaccia, dal canto suo, le ha detto che ci sono cose che non si possono controllare, come le emozioni e i sentimenti, e che è giusto accettarle; se poi dovesse accorgersi di aver sbagliato, se ne assumerà le responsabilità.

Fuori dalla casa la vicenda ha acceso il dibattito tra gli utenti di X, divisi tra chi difende Gian Marco e chi ne condanna il comportamento. Anche tra le persone vicine a Piera c’è chi si è schierato con lui: durante una diretta su Twitch, uno dei componenti del gruppo di amici della ragazza, conosciuto come il Rosso, ha espresso solidarietà all’ex fidanzato riservando parole molto dure a lei.

L’addio alla casa

Dopo il primo confronto con Piera, Gian Marco si era allontanato dalla casa. La sua permanenza doveva durare poche ore, ma dopo aver parlato con gli autori del programma ha ottenuto il permesso di trattenersi qualche giorno in più, sistemandosi nel backstage e potendo salutare i concorrenti.

Nel tardo pomeriggio è stato chiamato in confessionale e lì ha saputo che sarebbe uscito di lì a pochi minuti. Ne ha approfittato per salutare i concorrenti e per abbracciare Roncaccia, al quale ha detto di non pensare mai che ce l’avesse con lui. Ad accompagnarlo alla porta è stata Piera: i due si sono salutati definitivamente.

«Non ce la faccio, ciao amore.»

Chi è Gian Marco Ciaccia

È un giovane romano che guida l’azienda di famiglia, attiva nell’edilizia, e che coltiva in parallelo la passione per il tennis, dove gareggia a livello amatoriale con il circolo Play Pisana SS Dilettantistica ARL nel Lazio. Ha 23 anni, come Piera, e i due erano legati da circa un anno.

Durante la prima puntata del reality si era tatuato il nome di Piera sulla mano. «Ero realmente convinto che questa esperienza ci avrebbe reso più forti», ha spiegato. I due avevano preso casa insieme un mese prima che lei entrasse nel programma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI