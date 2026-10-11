Nei prossimi episodi di Beautiful la battaglia per il controllo della Forrester Creations arriva al punto di rottura. Carter Walton completa il suo piano e si proclama manager della società, con Hope Logan al centro dello scontro con Ridge e Steffy. Le puntate vanno in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5.

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Ridge scopre il piano e licenzia Carter

Lunedì 12 ottobre alla Forrester Creations si apre una frattura profonda. Ridge viene a sapere che dietro la complessa operazione societaria con cui l’azienda è passata di mano c’è Carter, l’uomo di cui si fidava di più e l’amico di sempre, e lo licenzia immediatamente. Steffy intanto cerca di capire come una persona sempre leale sia potuta arrivare a tanto. A spingere Carter è la volontà di vendicare Hope, la donna con cui ha avviato una relazione e che era stata cacciata proprio da Steffy: alla Forrester pochi hanno già capito cosa sia realmente accaduto.

Ridge mette al corrente Steffy, che corre allo chalet per affrontare Hope, e informa anche Taylor. Hope non arretra di un passo: ribadisce di non aver mai provato a sedurre il marito di Steffy, che la lingerie indossata quel giorno era destinata a Carter e che, per questa ragione, il suo licenziamento è stato ingiusto.

Steffy accusa Hope

Martedì 13 ottobre Steffy non fa sconti: addossa ogni colpa a Hope, le rinfaccia di aver traviato Carter e le conferma che alla Forrester Creations non rimetterà più piede. Anche Taylor, messa al corrente da Ridge, resta colpita dal voltafaccia di Carter e ritiene che Hope abbia avuto un peso decisivo nella vicenda.

Per la Logan, invece, la mossa di Carter serve a restituire meritocrazia ed equità a un’azienda che, dopo la cancellazione della linea Hope for the Future, aveva emarginato lei e molti altri. Brooke, divisa tra l’affetto per la figlia e la fedeltà a Ridge, prova invano a ricucire lo strappo, mentre le due parti si rinfacciano tradimenti.

Carter deposita i documenti e si proclama manager

Mercoledì 14 ottobre il piano arriva al punto di non ritorno. Carter deposita ufficialmente i documenti sulla nuova struttura giuridica della società e, forte delle firme raccolte con l’inganno, si proclama manager della Forrester Creations. Eric, Ridge e Steffy restano senza parole quando capiscono la portata della mossa e si rivolgono a Justin Barber perché trovi il modo di fermare l’operazione per via legale.

Carter motiva la sua iniziativa con il lungo disinteresse di Ridge e Steffy verso i suoi suggerimenti, che a suo dire avrebbero favorito i Forrester a scapito dei Logan. È Hope a mettere al corrente Brooke della mossa ormai compiuta: la notizia mette in allarme la Logan, che pure capisce le ragioni della figlia ma non approva la scelta dell’uomo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI