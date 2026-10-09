Un roditore si aggira indisturbato nella casa del Grande Fratello Vip. Ad accorgersene per primi sono stati i telespettatori, che durante la diretta lo hanno visto passare davanti alle telecamere solo per un istante: sui social è partita poi una marea di commenti.

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Il topo in salotto

Nel filmato che ha acceso la discussione si vede Alessandro Roncaccia seduto in salotto, mentre alle sue spalle un topo nero attraversa la stanza, si infila in cucina e da lì scappa verso un’altra zona della casa. A notarlo tra i concorrenti è stato Varsi, che lo ha indicato agli altri, mentre Federica non ha nascosto lo stupore.

Ma è enorme

Il roditore è ricomparso poco dopo in un secondo video, sempre ripreso dalle telecamere della diretta.

Le perplessità dei telespettatori

Sui social i commenti si sono concentrati sulle condizioni igieniche degli ambienti, e molti utenti si augurano un intervento rapido della produzione. Il timore è che la presenza dell’animale non sia un fatto episodico: quello di ieri, del resto, non è il primo avvistamento di questa edizione.

Non è la prima volta

A vedere il topo per prima, qualche giorno fa, era stata Giulia Provvedi. Da allora l’animale è ricomparso tra gli spazi della casa di Cinecittà, mostrandosi in maniera sempre più evidente, tanto che in questa edizione i roditori avvistati sono già due. Nelle stagioni precedenti del programma la visita di un topo è stata tutt’altro che rara, al punto da essere ormai considerata un classico del reality.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI