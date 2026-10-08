La messa in onda del giorno 8 ottobre di Uomini e Donne è stata animata da uno scontro molto acceso tra Tina Cipollari e Paola Fatuzzo. A Seguire, poi, un cavaliere è stato smascherato, mentre al Trono Classico sono nate delle simpatie.

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Pesante scontro tra Tina Cipollari e Paola Fatuzzo a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da Emanuel e Jenny. Quest’ultima si è molto arrabbiata con il cavaliere per essere sparito dopo che tra di loro c’è stato un bacio, tant’è che i due hanno preferito interrompere la conoscenza. Per contro, invece, Emanuel si è trovato bene con Paola Fatuzzo, al punto da arrivare ad essere vicini al bacio. Alessandra Mussolini, però, ha posto l’accento sul fatto che tra la donna e Antonio Marino ci sia ancora qualcosa in sospeso, in quanto si percepisce tra di loro una certa chimica. Tina Cipollari, invece, è stata molto più pungente arrivando ad accusare Paola di essersi avvicinata ad un altro uomo solo per far ingelosire Antonio. Tra le due è, quindi, nata una discussione particolarmente accesa durante la quale Tina ha detto di non tollerare le donne che agiscono come lei.

Dopo lo scontro la donna è scoppiata in lacrime, ma Tina non si è intenerita, anzi, ha girato il dito nella piaga dandole della patetica e antipatica. L’opinionista ci è andata giù in maniera così pesante al punto da richiedere l’intervento di Maria De Filippi, che ha chiesto più volte a Tina di smetterla. Antonio ha anche provato a rassicurare la donna invitandola a ballare, ma lei non ha voluto, per contro, ha accettato di ballare con Emanuel.

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Davide sotto accusa a UeD, Giacomo in imbarazzo con una corteggiatrice

Poi si è passati a Lara e Davide, due nuovi protagonisti. Tra i due sembrava che le cose stessero andando bene, ma la situazione è degenerata quando la dama ha scoperto che Davide sia uscito anche con altre donne, mostrandosi con tutte molto galante e aperto. Lara, dal canto suo, ha detto di essere rimasta male in quanto lui le aveva raccontato di essersi parecchio annoiato con le altre, specie durante l’uscita con Gloria Nicoletti, cosa assolutamente non veritiera secondo il resoconto della dama, che ha svelato che tra di loro ci siano stati anche dei baci fortemente voluti da lui. Il cavaliere è stato così pesantemente attaccato, al punto da decidere di tornare al suo posto piuttosto infastidito. Spazio poi ai tronisti con l’esterna tra Giacomo e Martina. Il giovane si è trovato particolarmente bene con la ragazza, al punto da trovarsi quasi in imbarazzo in certi momenti.