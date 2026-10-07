La terza stagione di Fallout potrebbe tornare su Prime Video prima del previsto. Le riprese dei nuovi episodi sono ancora in corso, ma Kyle MacLachlan ha indicato maggio o giugno 2027 come possibile finestra di uscita, offrendo la prima indicazione concreta su quando si potrebbe rimettere piede nella Zona Contaminata.

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Fallout 3 potrebbe arrivare tra maggio e giugno 2027 mentre le riprese si avvicinano alla conclusione

L’attore che interpreta Hank ha risposto alla curiosità di un fan durante un firmacopie organizzato per presentare il suo nuovo libro di memorie, con parole piuttosto dirette: “We’re still shooting away. We’ve got about a month or so to go”, per poi aggiungere che la stagione uscirà “(and then) probably come out maybe May or June. Fingers crossed that it’s soon.”

We’re still shooting away. We’ve got about a month or so to go. (And then) probably come out maybe May or June. Fingers crossed that it’s soon.

Il quadro che ne emerge è piuttosto chiaro: alla produzione resterebbe circa un mese di riprese, il che significa che il lavoro sul set dovrebbe concludersi intorno a novembre 2026, lasciando poi diversi mesi per la lunga fase di post-produzione richiesta da una serie delle dimensioni di Fallout. Se la lavorazione dovesse davvero chiudersi a novembre e la previsione dell’attore fosse corretta, tra la fine delle riprese e il debutto trascorrerebbero circa sei o sette mesi.

Maggio-giugno 2027 resta però soltanto una possibile finestra e non un annuncio ufficiale, visto che lo stesso MacLachlan ha presentato l’indicazione in termini incerti, usando l’avverbio “probabilmente”. Prime Video potrebbe quindi modificare il calendario sulla base della post-produzione e della propria programmazione per il 2027. Per il momento la piattaforma non ha annunciato ufficialmente alcuna data.

Il rinnovo era stato annunciato da Amazon nel maggio 2025, con largo anticipo rispetto al debutto della seconda stagione. A giugno 2026 è arrivata la conferma dell’avvio della produzione a Los Angeles, insieme a quattro nuovi ingressi nel cast. Secondo quanto riportato, la terza stagione ha iniziato le riprese nel maggio 2026, circa cinque mesi dopo il ciclo dicembre-gennaio della stagione 2, che ha debuttato il 16 dicembre 2025 con episodi rilasciati settimanalmente fino al 3 febbraio 2026.

Un ritorno rapido per una serie da record

Un ritorno relativamente rapido sarebbe significativo per Prime Video, dato che Fallout è diventata una delle serie di maggior successo della piattaforma: secondo i dati riportati, la prima stagione aveva raggiunto 65 milioni di spettatori nei primi 16 giorni, mentre la seconda è arrivata a 83 milioni di spettatori globali, diventando la seconda migliore performance di sempre su Prime Video per una serie di ritorno. Numeri che spiegano l’interesse della piattaforma a ridurre il più possibile l’attesa per il prossimo capitolo.

Il ritorno rapido avrebbe senso anche considerando la crescita costante della serie sul fronte critico: la prima stagione aveva ottenuto il 93% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, mentre la seconda è salita al 96%, consolidando Fallout come uno degli adattamenti videoludici live-action più apprezzati degli ultimi anni. Il franchise nato nel 1997 ha trovato nella televisione un nuovo pubblico, contribuendo a rilanciare l’interesse verso i videogiochi.

Cast e nuove frontiere della Zona Contaminata

Anche il cast della stagione 3 suggerisce che Prime Video intenda continuare ad ampliare questo universo. Torneranno Walton Goggins nei panni del Ghoul, Ella Purnell come Lucy MacLean e Aaron Moten come Maximus, mentre tra i nuovi ingressi figurano Aaron Paul, Manny Jacinto, Emily Mortimer e Thomasin McKenzie. A questi si aggiungono le promozioni di Annabel O’Hagan e Dave Register a personaggi regolari.

Le riprese della terza stagione erano state confermate già a luglio, quando Walton Goggins aveva mostrato nuovamente il lungo processo necessario per trasformarsi nel Ghoul, segno di quanto lavoro richieda ogni singolo episodio. Sul fronte narrativo, secondo quanto riportato la terza stagione porterà la serie in Colorado, espandendo l’ambientazione oltre la Los Angeles della prima stagione.

Il produttore esecutivo Todd Howard ha dichiarato che la trama della stagione 3 rimarrà indipendente pur lavorando in sinergia con la serie di videogiochi, un equilibrio che finora ha permesso alla trasposizione televisiva di restare fedele allo spirito originale senza diventarne una copia. Per sapere dove porterà la storia bisognerà aspettare, ma il calendario comincia almeno a farsi più chiaro. Con circa un mese di riprese ancora da completare e una possibile uscita indicata tra maggio e giugno 2027, Fallout 3 potrebbe richiedere ai fan un’attesa più breve del previsto. Le prime due stagioni sono attualmente disponibili su Prime Video.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI