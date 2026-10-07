Stasera, mercoledì 7 ottobre, alle 22 debutta su Food Network “D’amore e d’Abruzzo”, il programma che riporta Paride Vitale e Davide Nanni nella loro terra d’origine. Il viaggio attraversa paesaggi, borghi e persone, mostrando il volto più vivace e inaspettato della regione, oltre la semplice cucina.

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Un viaggio tra le anime dell’Abruzzo

I due abruzzesi doc accompagnano lo spettatore alla scoperta di una terra fatta di contrasti e meraviglie, muovendosi con lo stile leggero, curioso e ironico che li contraddistingue. Il percorso tocca la Marsica, Chieti, Teramo, Cocullo, Pescara e Campo Imperatore, un itinerario tra mare e montagne che svela le tante anime di una regione autentica e sorprendente. Il racconto gastronomico si intreccia a un’esperienza culturale e umana, capace di valorizzare la varietà dei territori e delle persone che li abitano: tra un incontro e un assaggio emergono tradizioni, natura e una ricchezza enogastronomica che pochi conoscono davvero.

Il programma è prodotto da Casta Diva per Warner Bros. Discovery ed è tratto dall’omonimo libro di Paride Vitale. Va in onda sul canale 33 del digitale terrestre e sarà disponibile in streaming su Discovery+ subito dopo la messa in onda lineare, per chi preferisce recuperarlo con calma.

Pescina apre le danze

Il primo appuntamento della nuova stagione mette al centro il paese di Pescina, raccontato attraverso i suoi paesaggi, la sua storia e le sue tradizioni culinarie. Un esordio che dà subito il tono al resto del percorso, fatto di luoghi ancora tutti da scoprire e di storie che meritano di essere ascoltate. Lo spettatore entra così in contatto con una Marsica lontana dagli stereotipi, dove la cucina diventa il pretesto per parlare di comunità, memoria e identità.

Due voci autentiche per raccontare la regione

Paride Vitale è esperto di comunicazione, imprenditore e scrittore, mentre Davide Nanni viene presentato come “il più wild degli chef d’Abruzzo e guru della brace”. Questa doppia anima, una più narrativa e una più legata al fuoco e alla materia prima, dà al programma un equilibrio particolare. L’idea di fondo resta quella di osservare l’Abruzzo dall’interno, affidandosi allo sguardo di due persone che quella terra la conoscono per esperienza personale e non soltanto come destinazione televisiva. Il racconto procede per incontri, assaggi e scoperte, con l’obiettivo di far conoscere le molte sfumature di una regione che sorprende a ogni curva.

Chi ha voglia di scoprire cosa si nasconde tra i borghi e le montagne abruzzesi può sintonizzarsi stasera alle 22 sul canale 33, oppure attendere la pubblicazione su Discovery+ per godersi il viaggio con i propri tempi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI