La prima serata di martedì 6 ottobre 2026 si è decisa su un filo: da una parte la fiction di Rai1, dall’altra lo show comico di Canale 5 che festeggia trent’anni di storia. Un duello che ha diviso il pubblico tra spettatori totali e share, con un vincitore per ogni classifica.

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Testa a testa tra Tutto l’amore che resta e Zelig 30

Tutto l’amore che resta, la nuova fiction di Rai1 interpretata da Raoul Bova, ha raccolto 2.559.000 spettatori con uno share del 16,00%. Sono numeri solidi, che confermano la tenuta del genere sul primo canale, ma non sono bastati per imporsi nella classifica percentuale.

Su Canale 5 andava in onda la seconda parte di Zelig 30, la celebrazione dei trent’anni dello storico show comico, condotta da Michelle Hunziker insieme ad Ale e Franz. Il programma si è fermato a 2.310.000 spettatori, ma con uno share del 17,94%, quasi due punti in più rispetto alla concorrenza diretta: meno persone in valore assoluto, dunque, ma una fetta più ampia di chi aveva la tv accesa in quella fascia oraria.

Le due metriche raccontano storie diverse, e il motivo riguarda cosa misurano. Lo share indica il peso del programma sul totale degli spettatori attivi in quel momento: un valore più alto segnala una capacità maggiore di catalizzare l’attenzione di chi stava guardando la televisione. Gli spettatori in valore assoluto dicono invece quanti occhi si sono effettivamente posati sul programma. Nella serata di martedì, Zelig 30 ha vinto la battaglia della concentrazione, la fiction di Rai1 quella dei numeri complessivi.

La sfida ha un peso specifico non banale: da un lato il racconto sentimentale con un volto molto amato dal pubblico generalista, dall’altro un format che vive di sketch, monologhi e volti storici della comicità italiana, con nuovi momenti di spettacolo pensati proprio per l’anniversario.

DiMartedì, Verità nascoste e Non stop: il resto del prime time

Alle spalle delle due reti principali, la serata ha offerto un panorama piuttosto frammentato. Su La7, DiMartedì di Giovanni Floris ha totalizzato 1.571.000 spettatori con il 10,44% di share, confermandosi il terzo polo della serata. Nella puntata si è parlato di legge di stabilità e inflazione, con Alessandro Di Battista tra gli ospiti in studio.

Su Rete 4, Verità nascoste con Milo Infante ha portato a casa 999.000 spettatori e l’8,23%, rimanendo fedele al suo format dedicato ai casi di cronaca e ai delitti irrisolti: poco sotto il milione, ma con una percentuale comunque rispettabile per una rete generalista.

Italia 1 ha scelto il cinema d’azione con Non stop, il thriller con Liam Neeson e Julianne Moore ambientato interamente a bordo di un aereo durante un volo ad altissima tensione. Il film ha convinto 872.000 spettatori, pari al 5,05% di share, un risultato in linea con la proposta della rete per la fascia serale.

Boss in incognito, X Factor e le altre reti

Su Rai2 è andato in onda il terzo appuntamento con Boss in incognito, il docu-reality che mette imprenditori e dirigenti nei panni dei propri dipendenti, sotto falsa identità e dentro le loro stesse aziende. Il programma ha raccolto 609.000 spettatori con il 4,30%.

Curioso il confronto con Tv8, dove X Factor ha totalizzato 599.000 spettatori ma uno share del 4,46%: diecimila spettatori in meno eppure una percentuale leggermente superiore. Anche qui la differenza la fanno il bacino di utenza delle due reti e il numero complessivo di televisori accesi in quel momento.

Chiude il quadro delle reti principali Rai3, che con Filorosso ha affrontato temi di politica, sicurezza, economia e trasformazioni sociali insieme ad Antonino Monteleone, fermandosi a 362.000 spettatori e al 2,58%. Su Nove, infine, la serata è stata dedicata alla memoria con Vajont – Una tragedia italiana, visto da 325.000 spettatori con l’1,99% di share: il dato più contenuto del prime time, ma su un tema che continua a parlare al Paese a oltre sessant’anni di distanza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI