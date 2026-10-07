Nella puntata del 7 ottobre di Uomini e Donne è stato presentato il nuovo tronista della trasmissione, ovvero, Giovanni Grazioso. Il suo approdo, però, si è rivelato piuttosto particolare. In merito al Trono Over, invece, due dame hanno avuto un crollo emotivo.

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L’arrivo di Giovanni Grazioso a UeD e il crollo di Gemma Galgani

Inizio puntata decisamente atipico quello di oggi a Uomini e Donne. Si è partiti con l’ingresso in studio di Giovanni Grazioso, il quale ha portato con sé il suo carrettino con le brioche, cosa di cui ne ha subito approfittato Tina Cipollari. In seguito, Maria De Filippi gli ha chiesto di stringere la mano a Lory, il corteggiatore di Giorgia ed ex tentatore di Sabrina. Successivamente, Giovanni ha letto una lettera di ringraziamento per la conduttrice in cui si è detto grato per questa grande opportunità che gli è stata concessa, ovvero il Trono.

Dopo questo siparietto iniziale, che secondo alcuni telespettatori è risultato piuttosto cringe, si è passati a Gemma Galgani. La donna ha avuto uno sfogo dopo la scorsa puntata in cui ha sbottato contro Fabio per come l’ha trattata. Dopo il crollo, i due sono usciti a cena insieme ed hanno fatto la pace. Per contro, invece, le cose tra la dama e Antonio non stanno andando nel modo sperato, infatti il cavaliere ha voluto interrompere la frequentazione decidendo di dedicarsi alla conoscenza di altre dame. Gemma se lo aspettava, ma non è riuscita a nascondere un po’ di delusione. Il suo atteggiamento ha spinto gli opinionisti ad accusare la donna di prendere in giro Fabio e di non nutrire un reale interesse per lui. Malgrado le messe in guardia degli opinionisti, però, Fabio ha deciso di proseguire nella conoscenza di Gemma.

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Barbara De Santi mortifica un corteggiatore

Barbara De Santi sta uscendo con Sergio, ma tra di loro sono subito nate delle incomprensioni. La donna ha subito recriminato al cavaliere di essere poco socievole e ironico, al punto da arrivare a voler chiudere la conoscenza. L’atteggiamento di Barbara è stato molto criticato dagli opinionisti, che hanno accusato la donna di essere la solita puntigliosa sempre pronta a puntare il dito e a mortificare gli uomini con cui si relaziona.

Sul finire della puntata, poi, Barbara ha avuto un crollo durante il quale si è detta stremata dal fatto che passa sempre lei per la cattiva, mentre chi si mostra pacato e tranquillo finisce sempre per intenerire. La situazione è poi sfociata in una discussione tra Gemma e Barbara, che non sono mai andate particolarmente d’accordo ed hanno approfittato del momento di tensione per punzecchiarsi aspramente.