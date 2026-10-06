Debutta martedì 6 ottobre alle 22 su Food Network (canale 33) “Lombardia a tavola”, il nuovo viaggio gastronomico di Vittorio Vaccaro: sei appuntamenti per scoprire una regione che, molto più di quanto si immagini, custodisce ricette e prodotti tutti da assaporare. Il programma è visibile anche in streaming su Discovery+.

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Un itinerario in sei tappe

La Lombardia che Vaccaro racconta non è soltanto quella delle grandi città. È una terra che il conduttore sente ormai come casa e che attraversa da nord a sud, incontrando i custodi delle ricette della tradizione. Lodi, Varese, Pavia, Milano, Mantova e Brescia sono le tappe di un percorso che intreccia campagne e centri urbani, produzioni locali e ricettari tramandati di generazione in generazione, con un’attenzione costante alle persone che ogni giorno tengono vive queste pratiche.

Il menù del programma è un susseguirsi di specialità: risotto alle ortiche o allo zafferano, cotoletta alla milanese con l’osso, ravioli al pannerone o alla zucca, torta con gli amaretti. Piatti che raccontano l’anima più genuina della regione, lontani dagli stereotipi e vicini alla quotidianità di chi li prepara.

La prima puntata è dedicata a Varese

Il debutto del 6 ottobre ha come protagonista il territorio di Varese, con un ospite d’eccezione: il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Nel corso dell’episodio gli spettatori scoprono sapori e atmosfere di alcune attività storiche del territorio, dalla Trattoria Maran di Varese all’Azienda Agricola Le Selve di Travedona Monate, dall’Azienda Agricola Mazza Giacomo all’Osteria Galli di Cantello, fino al Punto Rosso Lazzaroni di Saronno. Un modo per entrare nei luoghi dove il cibo prende forma, tra banchi di vendita, cucine e laboratori artigianali.

Lo spettatore conosce così non solo il piatto finito, ma anche il percorso che lo precede: le mani che impastano, i territori che forniscono le materie prime, le storie familiari che si nascondono dietro una ricetta. Ogni martedì alle 22, per un totale di sei appuntamenti, il racconto si sposta in una località diversa, con la stessa curiosità e lo stesso rispetto per chi lavora ogni giorno in questi settori.

Oltre Milano: l’anima autentica della regione

La scelta narrativa di “Lombardia a tavola” è chiara: attraversare la regione attraverso ingredienti e preparazioni diverse, evitando di ridurre la cucina lombarda ai soli piatti più noti di Milano. Il racconto passa così dalle campagne alle città, dalle produzioni locali ai ricettari familiari, restituendo un quadro più ampio e sfaccettato di un territorio che cambia paesaggio e sapori a ogni chilometro.

Il programma si inserisce nella strategia editoriale di Food Network dedicata alla valorizzazione delle identità regionali italiane. Negli ultimi anni il canale del gruppo Warner Bros Discovery ha visto crescere l’interesse del pubblico grazie a format focalizzati su territori, prodotti tipici e tradizioni culinarie locali, un filone che continua a funzionare perché mette al centro le persone e i luoghi prima ancora delle ricette. Chi apprezza i racconti di cucina che partono dal basso, dalle botteghe e dalle aziende agricole, in questo appuntamento settimanale può trovare di che soddisfare la propria curiosità.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI