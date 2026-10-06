Questa sera torna Boss in Incognito su Rai 2 e la terza puntata porta il mondo dei motori sotto i riflettori. Al timone c’è sempre Elettra Lamborghini, che accompagna i telespettatori dentro una nuova azienda, tra mansioni operative, travestimenti e qualche inevitabile sorpresa.

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Chi è Enrico Pascarella, amministratore delegato di Cooltra Italia

Il protagonista del terzo appuntamento è Enrico Pascarella, amministratore delegato di Cooltra Italia, la società che dal 2014 si occupa del noleggio di scooter a breve e a lungo termine. La flotta conta oltre 4.000 mezzi elettrici distribuiti tra Roma, Milano e Torino, con 125 dipendenti e un fatturato che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Cooltra è nata in Spagna: lo sbarco in Italia risale a dodici anni fa, esattamente al giugno del 2014, e da allora l’attività è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per la mobilità condivisa nelle grandi città.

Le mansioni sotto copertura tra batterie, riparazioni e noleggi

Come prevede il meccanismo del programma, Pascarella lavorerà sotto mentite spoglie al fianco di alcuni suoi dipendenti, senza rivelare la propria identità. Daniel gli darà indicazioni sull’attività di pulizia ordinaria dei mezzi destinati al noleggio, mentre Davide lo istruirà sul cambio batterie. Erika lo affiancherà nell’accoglienza dei clienti e nelle operazioni legate al noleggio, permettendogli di osservare da vicino il rapporto tra lavoratori e utenti e di entrare in una parte dell’azienda molto diversa da quella che vive quotidianamente nel suo ruolo dirigenziale. Simone, infine, lo guiderà nel meccanismo di riparazione dei veicoli.

Non mancherà nemmeno un travestimento della conduttrice, che insieme a Maurizio dovrà districarsi tra il traffico cittadino per occuparsi della manutenzione dei mezzi della flotta. Ai dipendenti di Cooltra Italia viene comunicato che l’azienda è stata scelta per girare un documentario che aiuta alcune persone rimaste senza lavoro a trovarne uno nuovo. Soltanto alla fine della settimana scopriranno che si trovavano, in realtà, a Boss in Incognito. O almeno è quello che spera la produzione.

Orario, streaming e struttura della stagione

La puntata va in onda martedì 6 ottobre a partire dalle 21.20 su Rai 2 (alcune fonti indicano le 21:25 o le 21:35, con lievi variazioni), ed è visibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay. Si tratta della dodicesima edizione del docu-reality, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato sul format Undercover Boss, creato da Studio Lambert e licenziato da All3Media International.

Quanto agli ascolti, il debutto del 22 settembre scorso aveva tenuto compagnia a 753.000 spettatori, con una share del 5,7%, mentre la puntata del 29 settembre è scesa a 643.000 telespettatori, con una share del 4,7%. Dopo questa terza serata ne resta soltanto una, poi altre 4 puntate saranno trasmesse nel 2027, sempre su Rai 2 e su RaiPlay, con Elettra Lamborghini alla conduzione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI