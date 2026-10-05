Il cast di Things We Never Got Over si allarga ancora e la cittadina di Knockemout comincia ad avere un quartiere affollato. Prime Video ha annunciato sei nuovi ingressi nell’adattamento televisivo del romanzo di Lucy Score, completando un gruppo di personaggi che i lettori conoscono bene.

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Sei nuovi volti per Knockemout

L’elenco mescola esperienze diverse tra loro. Sean Teale, visto in Doctor Odyssey e Only Murders in the Building, interpreterà Lucian. Sarah Jeffery, tra le protagoniste di The Six Triple Eight e Charmed, sarà Sloane, mentre Megan Stott (Penelope, Little Fires Everywhere) darà il volto a Waylay. A questi si aggiungono Lili Simmons (Double Down South, Power Book IV: Force) nei panni di Lina e Anthony Keyvan (Just Picture It, XO, Kitty) in quelli di Stef. Chiude il gruppo JoBeth Williams, volto storico di Poltergeist e Behemoth!, che sarà Liza J.

Questi nomi si aggiungono ai tre protagonisti annunciati in precedenza: Molly Griggs, Matthew Noszka e Tommy Martinez. La serie ruota attorno a una sposa in fuga, Naomi Witt, che arriva nella bizzarra Knockemout, in Virginia, convinta di dover salvare la sorella gemella separatasi da lei e di poter poi tornare alla vita che si è lasciata alle spalle. Le cose prendono tutt’altra piega: la sorella scompare e a Naomi resta una nipote di cui non sapeva nulla, una città piena di personaggi e un futuro che non aveva mai immaginato. A movimentare il quadro ci pensano il fascinoso sceriffo locale Nash Morgan, interpretato da Martinez, e suo fratello Knox Morgan, burbero quanto basta e altrettanto magnetico, a cui presta il volto Noszka. Griggs ricoprirà inoltre un doppio ruolo, dando vita alle gemelle Naomi e Tina Witt.

Una macchina produttiva già in movimento

Dietro la macchina ci sono Eric Charmelo e Nicole Snyder, già creatori di Ringer, che hanno scritto l’episodio pilota e ricoprono il ruolo di co-showrunner e produttori esecutivi. I due hanno alle spalle anche l’esperienza come co-produttori esecutivi di Midnight, Texas. Alla produzione esecutiva partecipa anche Gina Girolamo attraverso la sua società, Strega Stories, mentre la stessa Lucy Score figura come co-produttrice esecutiva. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios.

Sul fronte regia, Jennifer Morrison sarà produttrice esecutiva e dirigerà i primi due episodi, con Tim Andrew tra gli altri registi coinvolti. Le riprese sono attualmente in corso e la distribuzione è pensata su scala globale: la serie arriverà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. L’adattamento televisivo era stato segnalato come in sviluppo presso Amazon già dal settembre 2025, quindi il percorso verso lo schermo va avanti ormai da un anno.

Il fenomeno editoriale che ha acceso il progetto

Per capire l’attesa attorno a questo adattamento basta guardare ai numeri del romanzo. Things We Never Got Over è il primo capitolo della trilogia Knockemout di Score ed è un bestseller del New York Times, con 32 settimane consecutive trascorse in classifica. Dalla sua pubblicazione nel 2022 è stato uno dei titoli più letti su Kindle Unlimited, mentre i due seguiti hanno completato la trilogia nel 2023. Le copie vendute in totale, per il solo primo libro, superano i cinque milioni.

Numeri che spiegano perché Prime Video abbia puntato su un mondo narrativo già radicato nell’immaginario di chi legge. Resta da vedere se il cast, tra volti nuovi e conferme, riuscirà a restituire sullo schermo la stessa chimica tra personaggi che ha reso Knockemout una destinazione letteraria tanto frequentata. Le premesse, almeno sulla carta, ci sono tutte.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI