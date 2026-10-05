Apple TV+ rinnova Imperfect Women per una seconda stagione, dopo una prima accolta con attenzione dal pubblico. La nuova stagione supera il romanzo di Araminta Hall e punta i riflettori su Kerry Washington. La serie, spesso descritta come la risposta di Apple TV+ a Big Little Lies di HBO, si prepara a un nuovo capitolo.

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Da limited series a serie con una nuova stagione

Il rinnovo per una seconda stagione rappresenta una sorpresa per molti, considerando che la serie era stata originariamente ordinata come limited series. La prima stagione ha seguito fedelmente gli eventi del romanzo di Araminta Hall, in cui un omicidio sconvolge la vita di tre amiche di lunga data, minaccia di spezzare il loro legame profondo e porta alla luce verità devastanti. Mary (Elisabeth Moss) ed Eleanor (Kerry Washington) sono rimaste a raccogliere i pezzi dopo la morte della loro amica Nancy (Kate Mara). Ora che hanno ottenuto un certo senso di chiusura, si preparano ad affrontare dei cambiamenti.

La seconda stagione esplorerà una storia originale scritta dalla creatrice Annie Weisman e dal co-showrunner Justin Hillian, che ha già lavorato a serie come The Chi e Snowfall e porta con sé esperienza nel raccontare drammi complessi e personaggi sfaccettati. Il passaggio da un adattamento fedele a una narrazione inedita segna un’evoluzione per la serie, che ora può espandere il mondo creato da Hall senza i vincoli di una trama preesistente.

Eleanor al centro: Martha’s Vineyard e nuovi segreti

Nella seconda stagione Eleanor assume il ruolo di protagonista assoluta, mentre la serie si sposta da Los Angeles a Martha’s Vineyard. Per lei si tratta di un ritorno alle radici della sua città natale e di un’occasione per immergersi nella facoltosa comunità nera locale, finché non si accorge che sotto la superficie ribolle qualcosa di più oscuro. Il passato che credeva di conoscere viene messo in discussione, mentre segreti e scandali vengono alla luce e cambiano ogni cosa.

Kerry Washington, che ha vinto un Emmy, non tornerà nei panni di Mary, ma continuerà a ricoprire il ruolo di executive producer in questo nuovo capitolo della storia della sua amica sullo schermo. In una dichiarazione ufficiale, Washington ha espresso entusiasmo per il ritorno al lavoro e per l’espansione del complicato mondo in cui vive Eleanor.

“Siamo stati entusiasti di vedere quanto profondamente queste donne e le loro storie abbiano risuonato con il pubblico di tutto il mondo, e sono così emozionata di rimettermi nei panni di Eleanor. È intelligente e forte, ma si ritrova anche a navigare situazioni complicate e talvolta disordinate. Noi di Simpson Street, insieme ai nostri incredibili partner di Apple e Love & Squalor Pictures, non vediamo l’ora di esplorare un nuovo capitolo per lei e condividere dove ci porterà questa storia.”

Per ora non ci sono piani per il ritorno di Mary (Moss) e del vedovo di Nancy, Robert (Joel Kinnaman), nella seconda stagione. Il cambio di ambientazione a Martha’s Vineyard solleva anche interrogativi sul luogo delle riprese: la prima stagione è stata girata a Los Angeles, ma non è ancora chiaro se la produzione si sposterà sulla costa orientale.

Le dichiarazioni di Apple e il futuro della serie

Il rinnovo arriva sulla scia di una prima stagione molto seguita, debuttata su Apple TV+ nel marzo 2026. Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+, ha commentato con entusiasmo la decisione di proseguire la storia.

“Dopo una prima stagione straordinariamente coinvolgente, guidata dalle performance di Kerry, Lizzie e Kate, abbiamo colto al volo l’opportunità di espandere il mondo di Imperfect Women attraverso il personaggio di Eleanor, amatissimo dal pubblico. La nuova storia emozionante di Annie e Justin ci è sembrata il capitolo successivo più naturale ed entusiasmante. Non vediamo l’ora che i fan possano viverla.”

La serie è diretta da Lesli Linka Glatter e ha come creatrice Annie Weisman. Con il passaggio a una narrazione originale, Imperfect Women si prepara ad approfondire il personaggio di Eleanor e a esplorare dinamiche inedite all’interno di una comunità ricca e complessa come quella di Martha’s Vineyard.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI