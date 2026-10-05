Il debutto di Noemi Bocchi a Ballando con le stelle continua a far discutere, e stavolta a prendere la parola è stata Francesca Fialdini, custode del tesoretto del programma, che nel salotto di Domenica In non ha risparmiato una stoccata alla narrazione della concorrente.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La stoccata di Francesca Fialdini

Ospite dell’ultima puntata del programma di Rai1, la Fialdini ha commentato le dichiarazioni con cui la compagna di Francesco Totti ha aperto la sua avventura nel dance show. Il dettaglio che non le è sfuggito è il continuo riferimento all’ex capitano della Roma, e il suo ragionamento è diretto, senza giri di parole.

Posso dire una cosa? La prima a non parlare più di Francesco dovrebbe essere lei, e invece tutta la sera a dire che lei era lì per lui e ha ballato per lui. Allora mettiti d’accordo, no?

La conduttrice ha poi precisato di non voler entrare nel merito della performance tecnica. Ha spostato l’attenzione su quello che, a suo avviso, conta davvero in queste settimane di gara: le parole. “È stata bravissima, io non posso giudicare il ballo, io giudico le parole. Perché sulle parole lei ancora parla tanto di tutto quello di cui parlano gli altri su di lei”, ha spiegato, individuando nella concorrente una contraddizione di fondo tra il desiderio di lasciarsi alle spalle le etichette e la scelta di tornare continuamente su di esse.

La Fialdini ha già chiarito con quale criterio assegnerà la sua quota di tesoretto, il montepremi che giurati e custodi distribuiscono puntata dopo puntata: guarda soprattutto a chi riesce a mettere da parte il personaggio e a mostrare qualcosa di autentico.

Assegno la mia quota di tesoro a chi mette in gioco l’anima. Premiare un concorrente che saprà mettersi in gioco ben oltre il personaggio, dando qualcosa di assolutamente nuovo. Voglio premiare quello che non si vede.

Il debutto tra le lacrime e il peso delle etichette

Le osservazioni della Fialdini arrivano dopo una prima puntata carica di tensione per la Bocchi, che al momento di entrare in pista ha parlato di una grande responsabilità e del timore di deludere prima di tutto se stessa. Un macigno non da poco, se si considera il motivo che l’ha spinta ad accettare la proposta di Milly Carlucci: provare finalmente a liberarsi dalle etichette che l’accompagnano da anni e mostrare un lato diverso di sé.

Nella clip di presentazione la compagna di Totti aveva raccontato di aver subito moltissime critiche per il ruolo che le è stato attribuito nella separazione tra l’ex calciatore e Ilary Blasi, e di essere stata costantemente associata a presunti tradimenti. “Voglio far capire a chi mi guarda che tutto quello che hanno letto su di me non è vero”, aveva detto, aggiungendo un dettaglio personale che racconta bene il peso di questi anni.

Prima di stare con Francesco non ero così insicura. Il suo personaggio schiaccia la mia persona, ora sono vista solo come la compagna di. Non sono più la ragazza che ha avuto una vita sua, i suoi impegni, ma solo la compagna di. Stare con lui è positivo, ma questo mondo non è così semplice.

Parole che hanno trovato comprensione in molti, compresa Zia Mara, ma che secondo la Fialdini restano in contraddizione con l’immagine che la concorrente ha scelto di portare in scena proprio nella serata del debutto.

Il sostegno di Totti e la battuta di Simona Ventura

A sostenerla, anche sui social, ci ha pensato Francesco Totti, che ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram per invitare i follower a votare per la fidanzata, impegnata in coppia con Giovanni Pernice: “Fiero di te”, ha scritto, allegando un’emoticon con un bacio. Il gesto arriva dopo le preoccupazioni raccontate dalla stessa Bocchi, secondo cui l’ex calciatore era rimasto inizialmente scioccato e in silenzio di fronte all’idea della partecipazione, prima di spiegare i timori legati all’impatto mediatico dell’operazione.

La critica della Fialdini ha però provocato anche una reazione immediata in studio da parte di Simona Ventura, che ha rilanciato con una domanda tutt’altro che neutra: “Gelosetta anche tu?”. Il riferimento era a Giovanni Pernice, maestro di Noemi Bocchi e vecchia conoscenza di Francesca Fialdini, con la quale ha condiviso la precedente edizione della trasmissione. Una frecciatina che sposta il discorso dal piano delle dichiarazioni a quello dei rapporti personali, e che rende il clima delle prossime puntate ancora più interessante da seguire.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI