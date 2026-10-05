Il debutto di Ballando con le Stelle 2026 porta con sé una polemica che tiene banco dentro e fuori lo studio. Barbara D’Urso, al suo esordio come giurata, ha criticato il tango di Pasquale La Rocca con Ornella Muti, tra i più apprezzati della serata. La replica del ballerino e le scintille con Simona Ventura hanno trasformato la prima puntata in un caso.

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Il commento che ha acceso la polemica

D’Urso non è una presenza nuova nel mondo di Ballando con le Stelle: un anno fa era in pista come concorrente proprio al fianco di La Rocca, e forse anche per questo il suo giudizio sull’esibizione dell’attrice con il suo ex partner ha avuto un peso particolare. Il commento, fischiatissimo, è stato netto:

“Sinceramente non mi è arrivata l’interpretazione e la passione. Siccome sono abituata a ballare con Pasquale, quindi so quello che lui riesce a tirarti fuori… non mi è arrivata la passione, ti vedevo spaventata”.

Simona Ventura, anche lei nel cast delle new entry volute da Milly Carlucci (aveva partecipato nel 2023), ha insinuato che la collega fosse “gelosetta” nel vedere il suo Pasquale dimenarsi con un’altra partner. La battuta ha avuto seguito, e D’Urso ha ribattuto:

“Guarda, poiché non sono venuta a fare qui le battutine e i retroscena, non capisco di cosa dovrei essere gelosetta…”.

Secondo un’indiscrezione, dietro la precisazione ci sarebbe anche il timore che Ventura volesse alludere alla querelle giudiziaria che ha visto contrapposte D’Urso e Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti.

La replica di Pasquale La Rocca

La coppia ha incassato il commento in diretta, ma dietro le quinte il disappunto era evidente. Raggiunto dalle telecamere de La Volta Buona, La Rocca ha replicato a distanza alla sua ex concorrente:

“Sinceramente è un commento che ho trovato un po’ così… Questa performance è arrivata a tutti nello studio… quindi se a una persona non gli è arrivata, ce ne faremo una ragione”.

Ornella Muti ha aggiunto con ironia:

“Va bene così, non si può piacere a tutti. A lei sono piaciuta meno, che devo fare? Mi devo suicidare?!”.

Oggi, intervenuto a Vita in Diretta, La Rocca ha rincarato la dose:

“Il suo commento mi ha fatto sorridere. L’ho trovato poco oggettivo, partito di getto, quasi come se fosse stato preparato quel commento”.

In un’intervista pre-debutto, il ballerino e coreografo aveva già anticipato la dinamica con D’Urso in giuria. Più che inseguire subito la vittoria, il suo obiettivo era costruire un percorso capace di valorizzare l’attrice e raccontarne le diverse sfumature. Riguardo alla neo giurata, aveva spiegato: “Dirà quello che pensa”, convinto che il loro rapporto non avrebbe influenzato i giudizi.

Tra gelosie, retroscena e punti in classifica

La polemica ha acceso il dibattito in studio, ma non ha cambiato il verdetto della maggior parte della giuria. L’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca ha convinto gli altri giurati, che hanno assegnato alla coppia 40 punti, un riconoscimento che arriva dopo una serata in cui il tango è stato definito tra i migliori.

Simona Ventura ha poi provato a spiegare la sua provocazione con una riflessione sul rapporto che si crea tra ballerino e concorrente:

“Perché succede che ballando con un ballerino si crea un rapporto, e si può essere gelose. A me è capitato…”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI