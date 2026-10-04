Per qualche minuto il salotto di Domenica In si è trasformato in un piccolo campo di battaglia. In studio i Pooh, pronti a ripercorrere sessant’anni di musica e a presentare il loro nuovo libro: a far notizia, però, è stato un momento di tensione in diretta tra Riccardo Fogli e Mara Venier, con Dodi Battaglia chiamato a fare da paciere.

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Un momento di tensione in diretta

La puntata di domenica 4 ottobre si era aperta con il gruppo al completo davanti alla conduttrice: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e lo stesso Fogli. Mentre i primi tre si sono mostrati attivi nel rispondere alle domande, il cantante è apparso più silenzioso, al punto da attirare subito l’attenzione di Mara Venier.

“Come stai? Ti vedo un po’… Sei sveglio, sì? Vuoi un bicchiere d’acqua?”

Più che una semplice cortesia, la domanda della conduttrice era un modo per rompere il ghiaccio. Fogli ha risposto con sincerità, spiegando di non amare le sveglie mattutine e ammettendo di apparire un po’ ammosciato. Sembrava soltanto stanchezza, ma poco dopo la situazione è cambiata.

Il riferimento a Valerio Negrini

Nel corso dell’intervista sono state mostrate alcune foto di repertorio legate alla lunga storia dei Pooh. Sfogliandole, Riccardo Fogli si è accorto che ne mancava una, quella con Valerio Negrini, storico membro e anima del gruppo, scomparso nel 2013. Il riferimento alla foto assente ha fatto salire la tensione: il cantante, visibilmente irritato e agitato, ha chiesto di mostrare tutte le immagini portate in studio.

“Manca quella dove c’era Valerio… Sono un po’ stanco, si capisce?”

A quel punto è stato chiesto alla conduttrice chi avesse scelto le fotografie, con l’accusa velata di averne “fregata” una. Mara Venier, apparsa a sua volta agitata, ha spiegato di non averle selezionate tutte personalmente, mentre in studio calava l’imbarazzo. Dodi Battaglia ha provato a stemperare la situazione con una battuta, chiedendo di portare un caffè a Riccardo, e la conduttrice si è rivolta direttamente alla produzione per capire a quale immagine si riferisse il cantante.

Il tentativo di chiarimento non ha risolto il momento di stallo, tanto che Mara Venier ha deciso di tagliare corto: “Sapete che vi dico, ragazzi? Lasciamo stare le foto”. L’intervista è poi proseguita affrontando anche un passaggio delicato della storia del gruppo, con la tensione rientrata almeno in parte.

Tra musica e un nuovo libro

Oltre al racconto della carriera e alle celebrazioni per i 60 anni di musica, i Pooh erano in studio anche per presentare il loro nuovo libro, Banda nel vento. Non è mancato il momento musicale: il gruppo si è esibito con un medley di alcuni dei suoi grandi successi, da Uomini soli a Pensiero, fino a Chi fermerà la musica, facendo rivivere al pubblico del pomeriggio domenicale i brani che hanno segnato generazioni di ascoltatori.

La puntata del 4 ottobre è stata condotta da Mara Venier insieme a Tommaso Cerno e Enzo Miccio, con un parterre piuttosto affollato. Tra gli ospiti in studio anche Monica Guerritore, Eugenio Finardi, Massimo Ghini, Jimmy Ghione, Simona Ventura, Francesca Fialdini, Simone Di Pasquale e Rossella Erra.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI