Mancano pochi giorni al ritorno di Carrie, questa volta in un formato mai tentato prima. La storia che nel 1974 lanciò Stephen King diventa una serie televisiva, firmata da Mike Flanagan e prodotta da Amazon MGM Studios. L’appuntamento su Prime Video è per mercoledì 7 ottobre 2026.

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Un debutto atteso per la prima volta in tv

Il romanzo di King era già arrivato sullo schermo, ma mai in forma seriale. La strada era stata aperta da Brian De Palma nel 1976 con il film che tutti ricordiamo, poi dal remake del 2013 diretto da Kimberly Peirce con Chloë Grace Moretz nei panni della protagonista: quella versione incassò circa 85 milioni di dollari in tutto il mondo, ma con recensioni decisamente inferiori rispetto all’originale. Ora la sfida cambia pelle e si allunga, perché otto episodi raccontano una vicenda finora compressa in un paio d’ore di proiezione.

King compare anche nei credits come produttore esecutivo, affiancato da un collaboratore di lunga data. Flanagan ha già diretto adattamenti come Gerald’s Game, Doctor Sleep e The Life of Chuck, oltre ad aver creato serie horror ispirate all’universo dello scrittore come The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass. Qui però il regista lavora per la prima volta con un gruppo di attori completamente nuovo rispetto al suo solito giro di collaboratori, un dettaglio che pesa anche alla luce dell’accordo con Prime Video, che prevede pure lo sviluppo di un adattamento di The Dark Tower, l’opera magna di King.

Il cast e la ricerca della protagonista perfetta

Nei panni di Carrie White troviamo Summer H. Howell, scelta al termine di un percorso di selezione impegnativo: in un’intervista a The Hollywood Reporter, Flanagan ha raccontato di aver visionato quasi 1.800 candidati prima di trovare la persona giusta per il ruolo. Al suo fianco Siena Agudong interpreta Sue Snell, la ragazza popolare che frequenta Tommy Ross (Joel Oulette), il ragazzo più bello della scuola, mentre Matthew Lillard veste i panni del preside Grayle.

Completano il cast Alison Thornton, Josie Totah, Arthur Conti, Amber Midthunder e Samantha Sloyan, che tornano a lavorare con Flanagan dopo precedenti collaborazioni. Volti noti al pubblico delle sue serie si alternano così a innesti nuovi, in una scelta pensata per dare a ogni personaggio lo spazio che merita.

Come cambia la storia e chi dirige gli episodi

La serie non trasporta fedelmente il romanzo: nel corso degli otto episodi la vicenda viene ampliata, come spiega la sinossi ufficiale, “approfondendo i personaggi e le tensioni, e seguendo le piccole scelte quotidiane che portano verso una singola, devastante notte, in una storia avvincente e profondamente umana sulla gentilezza contro la crudeltà”. Il racconto viene aggiornato per il pubblico di oggi con elementi contemporanei, tra cui il bullismo sui social media, che sostituisce o affianca le dinamiche di sopraffazione del testo originale.

Alla regia, Flanagan si occupa personalmente dei primi due e degli ultimi due episodi, mentre i quattro centrali sono affidati a quattro registe diverse: Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyra Sedgwick e Hiromi Kamata. Le riprese principali si sono svolte a Vancouver, in Canada, da giugno a ottobre 2025. La lavorazione era partita in fretta, con la writers’ room aperta nell’ultimo trimestre del 2024, e la produzione ha messo insieme tutto in tempi piuttosto rapidi.

I primi giudizi sono incoraggianti. La serie detiene attualmente un punteggio dell’85% su Rotten Tomatoes, con il bollino “Certified Fresh”. Il commento della critica riporta che Flanagan “amplia adeguatamente questo mito adolescenziale con compassione e ingegno, portando un tocco moderno a un’opera senza tempo e dando a tutti gli interpreti la possibilità di brillare mentre si assiste all’ascesa di una nuova e affascinante Carrie“. Nella sua recensione, Nate Richard di Collider ha scritto:

Non ogni deviazione funziona, e la serie diventa meno interessante ogni volta che si addentra troppo nel worldbuilding più ampio, ma vale decisamente la pena guardarla per chi tiene il romanzo vicino al cuore.

Tutti gli otto episodi di Carrie saranno rilasciati insieme mercoledì 7 ottobre 2026, in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo. Per chi ha letto il libro nel 1974 e per chi lo ha scoperto attraverso i film, l’appuntamento è quindi fissato a questa settimana.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI