Dal 2027 il Nove punta sulle grandi case d’asta con Best Deal – L’Affare Migliore, il nuovo programma di prima serata condotto da Paolo Conticini. Dopo il successo di Cash or Trash, l’ammiraglia di Warner Bros. Discovery si spinge nel segmento più esclusivo del mercato del collezionismo.

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Best Deal – L’Affare Migliore: cosa sappiamo

Con il coinvolgimento di Capitolium Art, storica realtà del settore delle aste e del collezionismo, il programma porterà in televisione il racconto dall’interno di un universo esclusivo e poco conosciuto, quello delle grandi case d’asta. Per la prima volta in TV, lo show seguirà opere, collezioni e tesori straordinari, mostrando i meccanismi, le valutazioni e le dinamiche che determinano il valore di ogni lotto prima dell’assegnazione al miglior offerente. Le riprese sono già programmate tra Milano, Roma e Palermo, città che racconteranno da vicino realtà, protagonisti e luoghi simbolo di un settore che custodisce alcuni dei beni più ricercati del mercato.

Come funziona il gioco

In ogni puntata, cinque esperti si sfideranno per scoprire chi di loro ha più fiuto per gli affari. I cinque mercanti raggiungeranno una importante casa d’asta fra quelle di una nota catena presente su Roma, Milano e Palermo. Varcato l’ingresso, Paolo Conticini accompagnerà i professionisti alla scoperta di alcuni oggetti che verranno messi all’asta il giorno seguente, perché lo scopo della sfida è analizzare nel dettaglio tutti i pezzi in vendita, ipotizzare il loro prezzo e scommettere quale sarà quello che verrà battuto al prezzo più alto.

Registrate le cinque previsioni, gli esperti assisteranno all’apertura di una vera asta dove compratori collegati da tutto il mondo e clienti in sala si contenderanno gli oggetti protagonisti della sfida. Vincerà l’esperto che avrà ottenuto la maggiore percentuale di guadagno rispetto alla base di partenza. Al termine, Conticini annuncerà il vincitore di puntata leggendo una sorta di classifica delle migliori performance calcolate sul prezzo di partenza. La novità televisiva proverà a fondere nello stesso show il mondo delle aste e delle valutazioni con quello più spensierato di una amichevole sfida fra professionisti, sulla falsariga di Casa a Prima Vista.

Un passo avanti dopo Cash or Trash

Dopo il successo di Cash or Trash – Chi Offre di Più?, che si è ripreso l’access del Nove dopo l’infelice biennio targato Amadeus, Best Deal – L’Affare Migliore entra nel mondo delle aste e del collezionismo compiendo un ulteriore passo in avanti nel segmento più esclusivo del mercato. Il divorzio di Amadeus dal Nove, ufficializzato a giugno 2026 con due anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto quadriennale firmato nel 2024, ha portato a un riassetto radicale dell’access prime time. Il programma seguirà il lavoro di professionisti chiamati a riconoscere il potenziale di pezzi rari e a trasformarlo nel miglior affare possibile.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI