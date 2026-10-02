Il mondo nato da Reacher continua a espandersi, e questa volta lo fa con una protagonista che si è guadagnata un pubblico tutto suo. Prime Video ha rinnovato Neagley per una seconda stagione, decisione arrivata a poche settimane dal debutto e accompagnata da numeri definiti eloquenti dalla piattaforma stessa.

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Un rinnovo arrivato in tempi record

La piattaforma ha ufficializzato la seconda stagione dello spin-off guidato da Maria Sten appena due settimane dopo l’arrivo degli otto episodi della prima, disponibili dal 16 settembre. Una tempistica serrata, che racconta quanto Prime Video creda nel progetto: di norma un via libera così rapido arriva solo quando i dati di visione superano nettamente le aspettative, ed è quello che sarebbe accaduto in questo caso.

La serie ha debuttato lo stesso giorno in cui è arrivato il finale della quarta stagione di Reacher, un dettaglio di programmazione che merita attenzione. Il catalogo ha così collegato direttamente la chiusura della serie principale all’esordio del progetto dedicato a Frances Neagley, consolidando in un unico movimento la presenza televisiva del franchise: chi aveva appena salutato Jack Reacher si è ritrovato davanti a un nuovo capitolo dello stesso universo, con una protagonista già amata dal pubblico.

I numeri che hanno convinto Prime Video

Secondo i dati comunicati da Prime Video, Neagley ha raggiunto 40 milioni di spettatori nel mondo nei primi 13 giorni, diventando il quarto miglior debutto di sempre per una serie originale della piattaforma. Il risultato si accompagna a un profilo spiccatamente internazionale, con il 52% del pubblico proveniente da fuori degli Stati Uniti e Regno Unito, Germania e Brasile indicati tra i mercati più importanti. La prima stagione è inoltre entrata nella Top 10 delle stagioni originali più viste della piattaforma, anche se la posizione esatta non è stata resa nota.

Alla risposta degli spettatori si aggiunge un’accoglienza critica di alto livello: Neagley ha toccato il 94% su Rotten Tomatoes, eguagliando la quarta stagione di Reacher e superando il 92% della prima. Anche l’84% registrato tra il pubblico rappresenta un dato significativo, il più alto per il franchise dalla prima stagione di Reacher, fermatasi al 91% prima di una progressiva diminuzione dei giudizi degli spettatori negli anni successivi. Con lo spin-off questa curva si inverte, segno che il personaggio funzionerebbe anche lontano dalla coppia con Reacher.

“Il pubblico di tutto il mondo ha abbracciato Frances Neagley come una forza tutta sua. Maria Sten offre una performance autorevole e sfaccettata che guida ogni episodio, e Nick Santora e Nicholas Wootton hanno costruito un mondo avvincente. Siamo entusiasti di continuare questa storia con i nostri partner di Paramount Television Studios.”

La dichiarazione è di Peter Friedlander, responsabile della televisione globale di Amazon MGM Studios, e chiarisce l’orizzonte del progetto.

Da dove ripartirà la seconda stagione

La prima stagione aveva già preparato il terreno per continuare la storia di Frances Neagley. Dopo aver scoperto la verità sulla morte del suo amico d’infanzia e smascherato le attività di Echo Canyon, eliminando anche il boss criminale responsabile dell’operazione illegale, la protagonista decide di riaprire la propria agenzia investigativa. Con lei entrano nella nuova organizzazione Hudson, interpretato da Greyston Holt, e Keno, interpretato da Jasper Jones, accanto a Renee, interpretata da Adeline Rudolph.

Il finale segna anche un cambiamento personale importante: la detective comincia progressivamente a superare la propria afefobia, la paura del contatto fisico, e la serie usa l’apparizione a sorpresa di Jack Reacher per rendere visibile questa evoluzione. Quando il personaggio interpretato da Alan Ritchson compare nel finale, Neagley riesce finalmente a stringergli la mano. Un gesto minimo, che vale però come svolta narrativa.

Con il rinnovo diventano centrali due questioni. La prima riguarda il modello di distribuzione: Prime Video ha pubblicato contemporaneamente tutti gli otto episodi, replicando la strategia usata inizialmente con Reacher, poi passata alla distribuzione settimanale. I risultati raggiunti da Neagley potrebbero spingere la piattaforma a mantenere il modello binge anche per la seconda stagione.

La seconda riguarda quanto Neagley 2 sarà collegata a Reacher. Alan Ritchson ha avuto soltanto un cameo nella prima stagione dello spin-off, mentre la serie principale è già stata rinnovata per una sesta stagione. Il successo autonomo di Neagley mostra che il personaggio di Maria Sten può sostenere una propria serie, ma lascia aperta la possibilità che Nick Santora aumenti le interazioni tra i due protagonisti nei rispettivi show. Intorno al progetto resta saldo il legame creativo: Santora e Nicholas Wootton hanno creato lo spin-off, e lo stesso Santora aveva sviluppato Reacher per la televisione. Don Granger, Sam Hill, Adam Higgs e Lisa Kussner figurano tra i produttori esecutivi, mentre Sam Hill ha diretto i primi due episodi; Carolyn Harris, Kenny Madrid e Niko Fernandez supervisionano il progetto per Paramount Television Studios.

Nel cast della prima stagione, oltre a Maria Sten, troviamo Greyston Holt nei panni del detective Hudson Riley, Adeline Rudolph in quelli di Renee Birdwhistle, Jasper Jones come Keno, Matthew Del Negro come Pierce Woodrow e Damon Herriman come Lawrence Cole, con Alan Ritchson in veste di guest star.

Il franchise, intanto, non si ferma. Il rinnovo di Neagley è arrivato pochi giorni dopo l’annuncio del rinnovo anticipato di Reacher per la sesta stagione, mentre la quinta è ancora in produzione: le riprese sono in corso a Toronto e la messa in onda non è attesa prima della fine del 2027. I doppi rinnovi mostrano quanto Reacher sia prezioso per la lineup streaming di Prime Video. Per Neagley il percorso era iniziato nella prima stagione di Reacher, con un ruolo ampliato nella seconda, quando il personaggio chiama Reacher per indagare sull’omicidio di un altro membro della loro unità militare. Nella serie televisiva Neagley ha uno spazio molto più ampio rispetto ai libri di Lee Child, e il finale della terza stagione di Reacher aveva già preparato il terreno per lo spin-off.

Non sono ancora stati annunciati trama, numero di episodi o data di uscita della seconda stagione. Il rinnovo arrivato appena 15 giorni dopo il debutto indica però quanto Prime Video consideri Neagley una componente importante dell’universo di Reacher.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI