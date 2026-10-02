Manca davvero poco alla fine delle riprese di Bishop, la nuova serie crime di Prime Video che mette Joel Kinnaman nei panni di un detective chiamato a indagare su un serial killer e, suo malgrado, sulla propria famiglia. Da una parte un assassino che diventa un idolo per molti, dall’altra un padre che è l’uomo più potente di San Francisco: il quadro si annuncia parecchio torbido.

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Due giorni e si chiude il set

A Kinnaman restano appena due giorni di lavorazione sul set della serie, attualmente in produzione a Montreal, come ha raccontato lui stesso. L’attore lo ha rivelato durante la promozione di High Value Target: The Hunt for Saddam, dicendosi «molto entusiasta» del progetto e spiegando di aver appena girato alcune scene insieme a John Malkovich, che nella serie interpreta suo padre. Nel corso dell’intervista ha elogiato anche il resto del cast, soffermandosi in particolare su Jennifer Jason Leigh e Ulrich Thomsen, e ha descritto quella al centro della storia come una famiglia «meravigliosamente incasinata».

Kinnaman si è detto «molto entusiasta» di Bishop e ha parlato della famiglia Graves come di un nucleo «meravigliosamente incasinato».

La chiusura imminente delle riprese dà anche qualche indicazione su quando potremo vedere la serie. Prime Video non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale, ma con la produzione arrivata al traguardo è ragionevole pensare che Bishop possa essere pronta nel corso del 2027, anche se qualsiasi finestra più precisa resta al momento soltanto un’ipotesi. Le riprese della prima stagione, girata a Montreal con il titolo di lavorazione SEQUENCE, hanno coperto la finestra compresa tra il 26 maggio e il 10 settembre 2026.

Un killer che colpisce i ricchi

La premessa di Bishop parte da un’indagine che diventa rapidamente personale. Bishop Graves è un detective della omicidi brillante e segnato dalle esperienze vissute, costretto a usare tutte le proprie capacità quando un assassino comincia a prendere di mira l’élite di San Francisco. Il killer riesce a sfuggire alla polizia e, dettaglio ancora più inquietante, si costruisce intorno un seguito di persone che ne sostengono le azioni. Si tratta di un oscuro twist alla Robin Hood: l’assassino colpisce i ricchi e si guadagna la simpatia dei più poveri della città.

Seguendo gli indizi, Bishop arriva a convincersi che gli omicidi siano collegati a Lincoln Graves, descritto come l’uomo più potente di San Francisco. Il problema è che Lincoln, interpretato da Malkovich, è anche suo padre. L’indagine criminale finisce così per intrecciarsi direttamente con i rapporti interni alla famiglia Graves, che sembra destinata a rappresentare uno dei nuclei principali della serie, con il conflitto tra Bishop e suo padre potenzialmente importante quanto la caccia all’assassino.

Chi vedremo sullo schermo

Accanto a Kinnaman e Malkovich troviamo Jennifer Jason Leigh nei panni di Jillian Graves, sorella di Lincoln e zia di Bishop, mentre Xavier Samuel sarà Anthony “Ant” Graves, il fratello minore del protagonista. Jordana Brewster vestirà i panni di Kat Claiborne, esperta ispettrice del dipartimento di polizia di San Francisco, e Harry Treadaway interpreterà Wyatt. Il cast si allarga poi a Aunjanue Ellis-Taylor nel ruolo del Capitano Frost, a Bronson Pinchot (Dougray Dillion), Ron Lea (Lt. Jack Quinn), Kaniehtiio Horn (Tasha Graves), Hunter Dillon (Ren Graves), Dillon Casey (Inspector Banton), Brett Donahue (Lee Donnally), Jorja Cadence (Lara Stone), Ishan Davé (Inspector Ashish Rai) e Adam J. Harrington (Eric Olsen).

Tra ruoli ricorrenti e guest appearance compaiono anche Ulrich Thomsen, Erik Svedberg-Zelman, Jennifer Beals, John Larroquette (un miliardario imprenditore amico di Lincoln), Rob Yang (uno sviluppatore e investitore di successo) e Rick Hoffman, noto per Suits, che interpreterà Martin Stone. La serie è stata creata da Tony Saltzman e Little Marvin, entrambi produttori esecutivi, con Little Marvin anche nel ruolo di showrunner, ed è prodotta da Amazon MGM Studios e Vertigo Entertainment. Per Little Marvin si tratta della seconda serie con Prime Video dopo l’antologica horror Them, mentre Saltzman aveva già collaborato con lui come sceneggiatore e co-produttore esecutivo nella seconda stagione di Them e ha firmato titoli come Dexter: Resurrection, Dexter: New Blood, Sacred Lies e la serie Amazon Goliath.

Il progetto ha ottenuto il via libera da Amazon Prime Video nel settembre 2025, dopo un percorso iniziato nella tarda primavera dello stesso anno con Kinnaman già coinvolto come protagonista e un ordine di serie inseguito dall’accordo globale di Little Marvin con Amazon Studios, mentre le trattative con un attore di primo piano per il ruolo di Lincoln erano sfumate durante l’estate. Per Kinnaman, Bishop rappresenta il secondo ruolo da protagonista in un drama di Prime Video dopo la serie d’azione Hanna, andata avanti per tre stagioni tra il 2019 e il 2021, e arriva dopo gli anni trascorsi nei panni di Ed Baldwin in For All Mankind. Malkovich, vincitore di un Emmy e due volte candidato all’Oscar, ha recentemente recitato nella serie Apple TV The New Look e nei film Opus, In the Hand of Dante e Sacrifice, ed è atteso in Wild Horse Nine di Martin McDonagh per Searchlight, al fianco di Sam Rockwell.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI