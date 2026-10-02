Nella puntata del 2 ottobre di Uomini e Donne c’è stato un blocco molto movimentato al Trono Over, al termine del quale è stata annunciato la rottura tra Paola Fatuzzo e Antonio Marino. Poi tre nuovi protagonisti piuttosto in là con gli anni hanno animato la scena.

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Confronti e scontri di fuoco al Trono Over di Uomini e Donne: epilogo per Paola e Antonio

Inizio puntata piuttosto movimentato quello di oggi a Uomini e Donne. Il centro studio è stato occupato da ben cinque persone, ovvero, Sabrina Zago, Paola Fatuzzo, Antonio Marino, Giovanni ed Emanuel. Sabrina si sta relazionano solo con Giovanni, mentre Paola con tutti gli altri tre. Il primo a parlare è stato Giovanni, che ba alluso al fatto che la Fatuzzo lasci un po’ troppe potre aperte, anche con l’ex partecipante Edoardo Nestori. Dinanzi queste insinuazioni, Paola ha sbottato dicendosi spiazzata per l’improvvisa uscita del cavaliere, del tutto fuori luogo. Sabrina, dal canto suo, non ha negato un certo malumore nel vedere l’uomo uscire con altre donne, tant’è che ha manifestato la volontà di chiudere la conoscenza.

L’attenzione si è poi spostata su Antonio, che si è innervosito nel vedere Paola uscire con altri uimini, infatti ha deciso di tornare a sedersi, salvo poi uscire dallo studio. Emanuel si è trovato bene con Paola, ma la conoscenza è ancora in una fase super embrionale. Per contro, invece, il cavaliere è uscito per la quarta volta con Jenny, con cui pare stia nascendo qualcosa di piu intenso, infatti tra di loro ci sono stati anche dei baci molto passionali. Ad un certo punto è intervenuta anche Elena, la quale è uscita una sola volta con il cavaliere, e lo ha accusato di essere troppo irruento e inopportuno nel rapportarsi alle donne, soprattutto durante i primi appuntamenti.

Sul finire del blocco, Paola ha chiesto di poter spendere qualche parola su quanto accaduto poco prima con Antonio. Nel dettaglio, la donna ha ammesso di essere dispiaciuta nel vedere l’uomo rimanere così male, tuttavia, non prova amore nei suoi confronti, quindi, non si sente di continuare la relazione. Durante l’intervento, Antonio è rientrato in studio per il faccia a faccia finale con la dama. In tale occasione, per il cavaliere è arrivata una doccia gelata, in quanto la Fatuzzo gli ha detto apertamente di non provare niente per lui se non un semplice affetto. Antonio non ha potuto fare altro che ingoiare il rospo dicendosi pronto ad aprirsi a nuove conoscenze. Dopo aver ballato con un’atra donna, però, Paola è intervenuta, scatenando le ire di Tina Cipollari, che le è andata contro. L’opinionista ha accusato la Fatuzzo di essere ambigua e le ha detto di lasciar perdere il cavaliere non intromettendosi più nelle faccende che lo riguardano, dal momento che ha voluto chiudere la conoscenza. Tra i due, dunque, è stata scritta la parola fine, ma durerà o ci saranno ancora degli strascichi?

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Standing ovation per Margherita, che dimostra amor proprio e dignità

Successivamente si sono accomodati al centro dello studio tre protagonisti nuovi, ovvero, Donato, Margherita e Rosanna. Il cavaliere ha visto prima Margherita, andando anche a casa sua. Lei, donna di altri tempi e con dei valori piuttosto pronunciati, ha interrotto bruscamente la conoscenza quando ha scoperto che Donato sia uscito anche con un’altra. In studio il pubblico è scoppiato in un boato fatto di applausi e consensi in quanto, finalemte, la signora ha dimostrato dignità e amor proprio, elementi che spesso mancano a donne più giovani. Per contro, la frequentazione tra Donato e Rosanna è proseguita.