Alla Forrester Creations il terreno trema sotto i piedi di Ridge, e questa volta la minaccia non arriva da una rivalità storica né da una faida familiare, ma da una firma apposta con troppa leggerezza. Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre 2026, alle 13.50, un semplice riassetto fiscale diventa l’arma con cui Carter Walton prova a soffiare a Ridge il controllo dell’azienda.

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Un riassetto societario che nasconde un colpo di mano

Tutto comincia con un dettaglio che Ridge nota senza approfondire: il suo nome compare su alcuni documenti legati a un riassetto pensato per ottimizzare le tasse. L’arrivo di Taylor e la pressione di Steffy lo spingono a firmare in fretta, senza leggere davvero ciò che ha davanti, ed è proprio su questa distrazione che Carter costruisce la sua mossa.

Lunedì 28 settembre Brooke, appostata fuori dallo chalet, ascolta una conversazione destinata a cambiare ogni cosa. La ristrutturazione è solo una copertura: Carter punta al controllo totale della Forrester per sottrarla, dice, alla gestione punitiva di Steffy. Diviso tra l’amicizia con Ridge e il dovere verso l’azienda, confessa di agire anche per Hope, per restituire dignità alle Logan e spazio a chi è stato emarginato. Hope lo sostiene, ma pretende una scelta libera, non un ricatto emotivo.

Il giorno dopo, al “Giardino”, l’intesa tra Will ed Electra cresce: lui la presenta a Deacon e rivela le sue radici Forrester, salvo poi essere richiamato in ufficio e lasciarla sola. In sede, intanto, Taylor passa da Ridge e insieme ricordano quanto Steffy abbia sempre tentato di riunirli e quanto Shandra l’abbia aiutata. All’arrivo di Brooke, Taylor si defila, mentre Ridge coglie un’ansia insolita sul volto della donna che ha accanto, ignaro della bomba che lei si porta dentro.

Mercoledì 30 settembre Brooke spezza l’illusione: ha ascoltato Carter e Hope, sa che dietro la “ristrutturazione” si cela un vero e proprio colpo di mano. Ridge respinge l’accusa, convinto di aver firmato soltanto pratiche fiscali, ma la verità è più amara: Carter ha manipolato la sua fiducia per ottenere pieni poteri. Allo chalet, i due complici misurano le conseguenze. Lui si sente un traditore, eppure vede in quella mossa l’unico modo per fermare la gestione autoritaria di Steffy e restituire dignità alla linea di Hope, e la complicità professionale si accende presto in passione.

Il segreto di Electra tra Will e Remy

Mentre l’azienda vacilla, al “Giardino” si consuma un altro piccolo terremoto. Giovedì 1° ottobre Electra resta di sasso davanti a Remy, il vecchio amico che confessa di averla seguita fino a Los Angeles e di averla monitorata sui giornali. Lei tenta di allontanarlo, terrorizzata che il suo segreto possa esplodere, ma lui vuole un posto nella sua nuova vita e non sembra intenzionato a farsi da parte. Nel reparto stilisti Will confida a Ivy i dubbi sull’irrequietezza della ragazza, senza sapere quanto la risposta sia vicina e scomoda.

Ridge scopre il tradimento e si affida a Justin Barber

Sempre giovedì, Ridge rilegge i documenti e capisce l’atroce verità: Carter, l’amico di sempre, lo ha pugnalato per Hope. Venerdì 2 ottobre, ancora incredulo, decide di prendere provvedimenti per non perdere il controllo della Forrester e si rivolge a Justin Barber, uno dei migliori avvocati della città, chiedendogli di esaminare i documenti del nuovo assetto societario. Justin non comprende perché non si siano affidati all’avvocato interno, e la risposta lo lascia di stucco: proprio Carter Walton è all’origine del colpo di mano.

Sabato 3 ottobre, allo chalet, Hope e Carter stanno ancora valutando se portare il piano fino in fondo. Lui vorrebbe vedere la Forrester raggiungere il suo massimo potenziale ed è convinto che la diatriba Forrester-Logan, ormai fuori controllo, sia deleteria per l’azienda, ma non riesce a smettere di pensare a quanto Ridge si sentirà tradito. Entrambi si rallegrano del fatto che ci sia ancora tempo per decidere, nella convinzione che nessuno conosca il loro piano.

Domenica 4 ottobre l’analisi con Justin Barber consegna a Ridge la conferma definitiva: Carter ha orchestrato un colpo di mano del tutto legale per assumere il controllo della Forrester Creations. Il dolore e l’incredulità lo travolgono, perché non si capacita di come l’uomo che considerava un fratello abbia potuto manipolare la sua fiducia per amore di Hope. Brooke, pur condannando l’azione, prova a ricordargli che tutto è scaturito dalla reazione ingiusta di Steffy all’incidente con Finn nell’ufficio stilisti, quello che ha portato al licenziamento di Hope. L’amministratore delegato però è irremovibile.

Steffy è determinata a rendere pubblico il licenziamento di Hope e la cancellazione della linea “Hope for the Future”, mentre Eric e Katie tentano inutilmente di convincerla a prendersi del tempo per riflettere sulle conseguenze. Consapevole che la diffusione del comunicato stampa renderebbe la situazione irreversibile, Ridge vuole prima essere certo di conoscere tutta la verità. Intanto allo chalet Hope e Carter oscillano tra il senso di colpa e la speranza che Ridge sia pronto a reintegrarla, dopo aver ricevuto un suo messaggio. Chi segue la soap può recuperare le puntate anche su Mediaset Infinity, in diretta durante la messa in onda e on demand nei giorni successivi, dove si trovano pure le trame settimanali e le clip più recenti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI