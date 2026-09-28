Netflix pubblicherà una nuova serie thriller, Dentro il cerchio, disponibile sulla piattaforma a partire dal 7 ottobre. La storia è tratta dal romanzo I corruttori di Jorge Zepeda Patterson, edito in Italia da Mondadori, e racconta la lealtà messa alla prova di fronte ai segreti più inconfessabili.

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La trama e i protagonisti

La vita di quattro amici di lunga data viene sconvolta dalla diffusione di un video compromettente. Quella che sembra una fuga di notizie si trasforma in una rete di ricatti e minacce, e fa emergere i segreti, le ambizioni e le paure di ciascun protagonista. Nel tentativo di gestire le conseguenze di ciò che avrebbe dovuto restare nascosto, il gruppo vede vacillare la fiducia reciproca: il cerchio si stringe, e i quattro scoprono che il legame che li unisce da anni rischia di essere fragile quanto i segreti che cercano di custodire.

A dare volto ai quattro amici protagonisti sono Zuria Vega, Michel Brown, Osvaldo Benavides e Raúl Briones. Il cast comprende anche Saúl Lisazo, María Elisa Camargo, Natalia Coronado, Mariané Cartas e Diego Sandoval. Zuria Vega è nota al pubblico per Pecados inconfesables, Michel Brown per Pasión de gavilanes, Raúl Briones per La cocina, Osvaldo Benavides per Soy tu fan. Gli interpreti danno corpo a personaggi alle prese con dilemmi morali e scelte difficili.

Un thriller che affonda le radici nella realtà

La serie non racconta solo suspense: affonda le radici in un contesto sociale e politico preciso. Il romanzo originale, Los Corruptores, è un thriller politico che critica il Messico del 2013, segnato dalla corruzione del governo allora guidato dal Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su questo sfondo si muovono un’amicizia pluriennale messa alla prova e il caso di una famosa attrice, Pamela Dosantos, in un Messico corrotto dal potere e dall’impunità del crimine.

Lo scrittore Jorge Zepeda Patterson parteciperà alla produzione come consultor, senza far parte del team di sceneggiatori. Il soggetto è stato scritto da Simona Horcha, Fanie Soto, Fernando Rovzar, Fabián Archondo e Alejandro Lozano. La produzione è affidata a Lemon Studios, con Billy Rovzar, Fernando Rovzar, Erika Sánchez Su e Alejandro Lozano come produttori esecutivi, mentre la regia è di Alejandro Lozano “Patas” e Bernardo de la Rosa.

La serie sarà disponibile esclusivamente su Netflix in più di 190 paesi, e porterà a un pubblico globale una storia che intreccia tensione, segreti e critica sociale.

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L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI