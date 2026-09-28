Zelig compie trent’anni e si presenta con una formazione tutta nuova. Da martedì 6 ottobre, in prima serata su Canale 5, arrivano quattro appuntamenti di Zelig 30 con una conduzione inedita: Michelle Hunziker insieme ad Ale e Franz.

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Una conduzione inedita per i trent’anni dello show

Per la prima volta i tre si troveranno sullo stesso palco nel ruolo di padroni di casa, e la scelta racconta molto di come Cologno Monzese ha deciso di gestire un passaggio delicato: la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha lasciato il format, aprendo una casella che non era semplice riempire. Hunziker torna in una trasmissione che le ha dato enorme popolarità agli inizi degli anni 2000, quando era proprio accanto a Bisio. La sua ultima apparizione risale invece al 2016, alla guida dello show insieme a Christian De Sica.

Per Ale e Franz, ovvero Alessandro Besentini e Francesco Villa, si tratta di un debutto assoluto alla conduzione. Il duo è nella squadra dei comici del programma sin dal 2000, e per questo conosce il meccanismo, il ritmo e il pubblico come pochi altri. Scommettere su un trio così rodato sembra la mossa giusta per smorzare il peso dell’addio di Bisio e Incontrada: da una parte c’è la continuità con la storia del programma, dall’altra quella familiarità rassicurante che chi guarda lo show comico si aspetta di ritrovare.

Sul palco tra comici storici e la novità del Best Minute

Nelle quattro serate si alterneranno alcuni dei nomi più amati della comicità italiana: Raul Cremona, Nuzzo e Di Biase, Antonio Ornano, Annamaria Barbera, Enrico Bertolino, Luca Ravenna, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Leonardo Manera, Vincenzo Comunale, Dario Vergassola, Senso d’Oppio, Dado e Francesco Migliazza, insieme ad altri ospiti che varieranno di puntata in puntata.

La novità di questa edizione si chiama Best Minute, un programma nel programma che mette in gara i momenti più esilaranti della storia di Zelig. È un talent originale con una giuria composta da tre nomi della comicità: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio. Ognuno di loro avrà anche il compito, tutt’altro che semplice, di proporre in ogni puntata quello che considera il minuto più divertente, pescando nei circa 25.000 minuti di comicità che compongono il patrimonio dello show. Alla fine di ogni appuntamento i tre giurati converranno sul Best Minute vincitore.

A scandire il ritmo dell’intera produzione ci penserà la musica dal vivo della Roy Paci Òrchestra, che ha reso inconfondibile il sound di Zelig e accompagnerà tutte le serate con la sua energia. A firmare il programma restano Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, gli autori storici che seguono il progetto fin dal debutto televisivo del 1996.

Un laboratorio che compie trent’anni

Tre decenni di attività hanno trasformato Zelig in uno dei più importanti laboratori della comicità italiana e in una fucina di talenti, capace di lanciare generazioni di artisti e di far convivere registri molto diversi tra loro. La storia recente del programma lo conferma: dal 12 gennaio al 2 febbraio 2026 è andata in onda la ventitreesima edizione, composta da 4 puntate realizzate per la prima volta nella storia dello show all’interno di uno studio televisivo, lo studio 20 Mediaset di Cologno Monzese. A quelle serate ha fatto seguito uno speciale intitolato Zelig 30 – Svisti e mai visti, trasmesso il 23 febbraio 2026, che ha anticipato idealmente la festa ora affidata al trio Hunziker, Ale e Franz.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI