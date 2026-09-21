Ci sono voluti mesi di silenzio, un rinvio all’ultimo momento e una lunga serie di voci contrastanti. Ora Profilo privato ha di nuovo una collocazione: il thriller con Jessica Chastain arriverà su Apple TV nella primavera del 2027, con la data precisa ancora da annunciare.

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La nuova finestra di uscita

Secondo quanto riportato da Deadline, la scelta della primavera non è casuale: quella finestra permetterebbe alla serie di rientrare nella corsa agli Emmy 2027, il che significa che Apple dovrebbe trasmettere tutti gli episodi entro la data limite del 31 maggio 2027, un obiettivo ambizioso ma coerente con il peso del progetto e con il nome della sua protagonista.

Il ritorno in calendario chiude una fase di forte incertezza. Profilo privato era già completata quando venne fermata, e per mesi non è stato chiaro se la piattaforma l’avrebbe effettivamente distribuita. La scelta di collocarla ora in una finestra così strategica suggerisce che Apple non voglia semplicemente recuperare la serie, ma riposizionarla come uno dei titoli drammatici di punta del 2027. Già nei mesi scorsi Chastain aveva anticipato che il progetto sarebbe comunque arrivato al pubblico, spiegando di essere ormai sicura della distribuzione, anche se inizialmente si era parlato di un possibile debutto nell’estate 2026.

Il rinvio e la scelta di Apple

Per capire cosa è successo conviene tornare al settembre 2025. Apple aveva inizialmente programmato il debutto per il 26 settembre, salvo poi ritirare la serie il 23 settembre, esattamente tre giorni prima della messa in onda: un blocco arrivato all’ultimo momento, quando ormai tutto era pronto.

Il rinvio arrivò nel clima successivo all’assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA, avvenuto il 10 settembre 2025. Non è un dettaglio secondario, perché la serie affronta proprio i temi dell’estremismo interno e della prevenzione di attacchi violenti. Due giorni dopo la morte di Kirk, Apple cancellò anche il previsto evento mediatico del 15 settembre con Chastain, spostandolo a metà ottobre. La stessa attrice, che è anche produttrice esecutiva, ha poi dichiarato via Instagram di non essere d’accordo con la decisione dello streamer di fermare la serie.

L’intera stagione di otto episodi era già stata inviata ai critici prima del blocco, e almeno una recensione l’aveva definita “televisione essenziale”. Apple aveva persino annunciato nei dettagli il piano di distribuzione: due episodi il giorno della premiere, poi uno ogni venerdì.

Chi è “The Savant”: trama, cast e ambizioni

La serie vede Jessica Chastain nei panni di Jodi Goodwin, un’investigatrice sotto copertura conosciuta come “The Savant”, che si infiltra nei gruppi d’odio online cercando di identificare e fermare gli estremisti prima che passino all’azione. Apple descrive il progetto come un thriller investigativo in otto episodi, con Chastain anche tra i produttori esecutivi. Profilo privato prende spunto dall’articolo di Cosmopolitan intitolato “Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?”, dedicato a una vera investigatrice che lavora sotto copertura negli ambienti estremisti del web per prevenire attacchi di massa.

Il progetto è stato creato da Melissa James Gibson, che ne è anche showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Accanto a Chastain troviamo Nnamdi Asomugha, che interpreta Charlie Goodwin, e poi Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley e Toussaint Francois Battiste, con Pablo Schreiber e James Badge Dale nel ruolo di guest star.

La nuova collocazione appare quindi più deliberata rispetto al passato, soprattutto alla luce dei risultati che Apple TV ha ottenuto nelle ultime stagioni dei premi. Con Pluribus stagione 2 che non ha ancora iniziato le riprese, la serie con Chastain ha il potenziale per rappresentare da sola la piattaforma nelle categorie Drama della prossima edizione degli Emmy.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI