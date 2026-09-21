Un assassino seriale e il detective che gli dà la caccia: Apple TV+ chiude ottobre con un thriller crime che unisce due ingredienti collaudati. Si intitola Nocturne e debutta sulla piattaforma venerdì 30 ottobre 2026 con i primi due episodi, seguiti da un nuovo appuntamento ogni venerdì fino al 25 dicembre. Con Liev Schreiber e Stephen Graham come protagonisti, la storia riserva più di una sorpresa rispetto a quanto il genere lascerebbe immaginare.

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Nocturne: un serial killer e un detective in cerca di pace

La vicenda si svolge in Pennsylvania e ruota attorno a Jonah Lynn, interpretato da Liev Schreiber, un uomo con una lunga carriera nelle forze dell’ordine: prima soldato, poi detective omicidi. Dopo aver visto il peggio dell’umanità nelle strade di Filadelfia, Lynn decide che è arrivato il momento di fermarsi e si trasferisce in una piccola città nella parte occidentale dello stato, convinto di poter trovare un po’ di tranquillità. Quello che non sa è che il suo nuovo quartiere è anche il terreno di caccia di Jurek Walter (Stephen Graham), un assassino seriale tristemente noto. Depravato e al tempo stesso astuto, Walter è descritto come un killer incarcerato, capace comunque di mettere sotto assedio la città e la famiglia di Lynn, costringendolo sulla difensiva.

A dargli manforte arriva Saga Bauer (Zazie Beetz), agente dell’FBI che per Lynn è anche una sorta di figlia acquisita. Insieme cercano l’ultima vittima di Walter, mentre cresce il rischio che Lynn perda se stesso nel tentativo di chiamare a rendere conto un mostro: un rischio che diventa uno dei motori emotivi della serie. Secondo alcune anticipazioni, il focus non è soltanto sul male incarnato dal killer, ma anche sull’uomo che prova a ritrovare un equilibrio mentre gli viene chiesto di tornare a combattere.

Chi c’è dietro Nocturne, dai romanzi di Lars Kepler alla regia

La serie è tratta dai romanzi Lazarus e The Sandman di Lars Kepler, pseudonimo dietro cui si nascondono gli scrittori Alexandra Coelho Ahndoril e Alexander Ahndoril, tra gli autori thriller più venduti al mondo. I dieci romanzi crime hanno totalizzato 20 milioni di copie a livello globale, con traduzioni in 40 lingue e distribuzione in oltre 170 territori. Lo sviluppo televisivo porta la firma di John Hlavin (Shooter), che ricopre il ruolo di sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner, mentre Rowan Joffé (Ballad of a Small Player) ha creato il progetto e si occupa anche della scrittura e della produzione esecutiva. I primi due episodi sono diretti da Tim Van Patten, vincitore di Emmy, Peabody e DGA Award, noto per lavori come Franklin, Masters of the Air e Black Mirror, anche lui produttore esecutivo. La serie, composta da 10 episodi, è prodotta per Apple TV da A+E Studios in associazione con Range Studios.

Il progetto ha alle spalle una gestazione lunga. Annunciato nel febbraio 2023 con il titolo Lazarus, avrebbe dovuto vedere Tom Hardy e Zazie Beetz come protagonisti; il via libera alla produzione è arrivato nel maggio 2025, quando si sono uniti al cast Liev Schreiber e Stephen Graham, con quest’ultimo che ha preso il posto di Hardy. Il cambio di nome in Nocturne è probabilmente legato, almeno in parte, all’arrivo sul mercato della serie Amazon Prime Video Harlan Coben’s Lazarus. Intorno ai due protagonisti si muove un cast che comprende Bill Camp (Presumed Innocent), Rory Culkin (Under the Banner of Heaven), Chrissy Metz (This Is Us), Poorna Jagannathan (Lanterns) e Gary Carr (The Peripheral).

Proprio Jagannathan ha raccontato con entusiasmo la lavorazione, spiegando di essersi unita al progetto anche perché è una grande fan di Stephen Graham e descrivendo la sua interpretazione come qualcosa di fuori dall’ordinario:

Fa sembrare Il silenzio degli innocenti un documentario su Florence Nightingale.

L’attrice ha definito la performance del collega “profondamente meditativa” e “una trasformazione” dell’archetipo del serial killer. Per Graham si tratta di un ritorno su Apple TV+ dopo Adolescence, la limited series che agli Emmy Awards ha ottenuto 8 vittorie, inclusa quella per Outstanding Limited Series.

Cosa arriva su Apple TV a ottobre

Il 30 ottobre non è l’unico appuntamento del mese sulla piattaforma, che mette in calendario un mix di documentari, film e serie animate. Si parte il 2 ottobre con The Last First: Winter K2, documentario diretto da Amir Bar-Lev che porta lo spettatore dentro la cultura dell’alpinismo, e con The Sisters Grimm, serie animata che segue due sorelle orfane in cerca dei genitori in un mondo fantastico. Il 7 ottobre arriva Small Prophets, che debutta a livello globale dopo il successo ottenuto nel Regno Unito ed è già stato rinnovato per una seconda stagione. Il 9 ottobre tocca a Matchbox The Movie, che porta sul piccolo schermo i giocattoli Mattel, mentre il 16 ottobre è la volta di Tenzing, dramma sceneggiato sulla storia del primo uomo a scalare l’Everest, in sala per una settimana dal 9 ottobre prima dello streaming. Il 21 ottobre chiude il programma la seconda stagione della dark comedy tedesca Where’s Wanda, prima del debutto di Nocturne fissato per il 30 ottobre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI