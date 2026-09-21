Sono passati più di dieci anni da quando Rust Cohle e Marty Hart hanno acceso gli schermi di HBO. Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono pronti a tornare insieme, ma questa volta niente indagini fosche: il nuovo progetto si chiama Brothers, una commedia firmata Apple TV+ in cui i due recitano versioni fittizie di se stessi, tra ranch texani, crisi di mezza età e una rivelazione di famiglia che nessuno si aspettava.

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Un’amicizia nata molto prima di True Detective

La chimica che ha reso indimenticabili i due detective della prima stagione di True Detective non è nata sul set della serie antologica di HBO: Harrelson e McConaughey avevano già lavorato insieme in due film prima di vestire i panni di Hart e Cohle, e con il tempo hanno costruito un rapporto che va oltre la collaborazione professionale. Un dettaglio emerso nel 2023 rende il legame ancora più curioso: Harrelson ha confermato che suo padre aveva avuto una breve relazione con la madre di McConaughey, una circostanza che ha alimentato il sospetto, mai verificato, che i due potessero essere fratellastri. Da qui nasce l’ispirazione per Brothers, che trasforma questo retroscena in materia narrativa.

Di cosa parla Brothers

La serie racconta la vita di due attori di Hollywood, interpretati dagli stessi McConaughey e Harrelson, che si ritrovano in Texas dopo che il matrimonio della figlia di Woody è saltato all’ultimo momento. Harrelson si trasferisce nel ranch della famiglia di Matthew per cercare un po’ di tranquillità, ma è lì che la madre dell’amico, Ma Mac, lascia sfuggire una rivelazione destinata a cambiare gli equilibri: i due potrebbero essere fratelli. Da quel momento Woody diventa ossessivo nel voler scoprire la verità sulle proprie origini, mentre Matthew affronta una crisi di mezza età che lo porta a valutare l’ipotesi di candidarsi a governatore del Texas. Il risultato è un intreccio di commedia e dramma familiare che mescola finzione e biografia, con qualche licenza creativa: diversi membri delle loro famiglie sono interpretati da attori professionisti.

Chi c’è dietro e chi vedremo sullo schermo

Alla guida del progetto c’è Lee Eisenberg, già noto per il suo lavoro su serie comiche come The Office e Jury Duty, che ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. La serie è stata creata da un team che comprende gli stessi McConaughey e Harrelson insieme a Eisenberg e David West Read, ed è prodotta per Apple TV da Paramount Television Studios. Tra gli altri produttori esecutivi figurano Natalie Sandy, Trish Hofmann, Bill Bost, Jason Winer, David Finkel, Brett Baer e Jeremy Plager, mentre alla regia si alternano Trent O’Donnell e Jason Winer. Il progetto era stato annunciato già nel marzo 2023, quando la piattaforma aveva ordinato la serie con i due attori nel doppio ruolo di protagonisti e produttori esecutivi.

Sul versante del cast, Natalie Martinez e Brittany Ishibashi interpretano rispettivamente Valentina McConaughey e Joy Harrelson, le mogli dei due protagonisti. I figli di Matthew sono affidati a Nolan Almeida, Ella Grace Helton e Noah Carganilla, mentre quelli di Woody a Highdee Kuan e Oona Yaffe. Holland Taylor veste i panni di Ma Mac. La premiere mondiale si tiene giovedì sera all’Hammer Museum di Los Angeles, con la presenza di McConaughey, Harrelson e gran parte del cast principale.

Quando esce e come vederla

Brothers debutta su Apple TV mercoledì 23 settembre con i primi due episodi, a cui seguirà un nuovo appuntamento ogni mercoledì fino al finale di stagione, previsto per il 4 novembre 2026. La serie è composta da otto episodi in totale, un formato che lascia spazio a una narrazione compatta. Per chi volesse recuperarla in Italia, l’abbonamento ad Apple TV costa 9,99 euro al mese, con un unico piano senza pubblicità e senza opzione annuale: prima di pagare è possibile sfruttare una prova gratuita di sette giorni e, acquistando un dispositivo Apple, si ottengono tre mesi gratis. L’appuntamento per vedere come se la cavano McConaughey e Harrelson nei panni di se stessi è fissato per questa settimana.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI