Dal 21 al 25 settembre gli appassionati di Tempesta d’Amore troveranno una settimana densa di colpi di scena. Una festa a sorpresa rischia di trasformarsi in un disastro, un matrimonio di facciata nasconde accordi economici precisi e i Sonnbichler festeggiano le nozze d’oro.

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Yannik e il complicato piano per l’eredità di Larissa

Tra le vicende più intricate c’è quella di Yannik e Larissa. Mentre lei organizza una piccola festa a sorpresa per il suo ritorno dall’udienza in tribunale, Yannik riceve una notizia che getta nello sconforto entrambi: il divorzio è sfumato. Larissa va su tutte le furie, temendo di aver perso per sempre la sua eredità. Yannik, determinato ad aiutarla, si mette allora alla ricerca di un marito di facciata entro un solo giorno.

La scelta ricade su Kilian, che inizialmente rifiuta perché non vuole sposare la donna amata dal fratello. Yannik gioca d’astuzia e gli ricorda il suo sogno di aprire un ristorante, offrendogli 150.000 euro in cambio del suo aiuto: Kilian cambia idea e accetta. La firma però non basta, perché il matrimonio deve apparire autentico agli occhi del cugino di Larissa, il che significa convivere, uscire insieme e mostrarsi innamorati. Yannik accetta di passare per un amore finito e non riesce ad assistere alla cerimonia, mentre Larissa sposa Kilian e ottiene il certificato da consegnare per incassare l’eredità.

La situazione si complica quando Fanny scopre che Kilian si è sposato all’improvviso. Kilian è su tutte le furie perché Greta ha scoperto la verità e respinge ogni accusa, ma per non rischiare l’eredità di Larissa, insieme a Yannik cerca di far credere a tutti che il matrimonio sia stato un vero colpo di fulmine. Nel frattempo Larissa parte per Anversa per rivendicare ciò che le spetta, mentre Fanny, nel tentativo di riportare la pace tra Greta e Kilian, propone un’alternativa per risolvere la questione del LUIS: non è chiaro se la sua idea riuscirà davvero a fermare il conflitto. Intanto la donna deve fare i conti anche con i suoi sentimenti: messa alle strette da Kilian, gli dice chiaramente di non voler una semplice avventura con lui, ma poco dopo un sogno la spinge a riflettere su ciò che prova davvero.

Nozze d’oro e partenze: i momenti chiave della settimana

Tra gli eventi più attesi c’è il cinquantesimo anniversario di matrimonio di Alfons e Hildegard. Greta e Miro pensano di fare loro un regalo speciale, una copia del giornale uscito il giorno delle loro nozze. Quando però il giornale arriva, Greta si accorge che è pieno di notizie tutt’altro che piacevoli e, insieme a Miro, mette in piedi un piano per rimediare. Anche Hildegard non ha ancora deciso cosa regalare ad Alfons, ma trova l’ispirazione grazie alla nipote Clara prima, e a un racconto di Yannik sui suoi anni di studio poi.

Sul fronte lavorativo, Alfons rimane deluso quando Fritz confessa di non sentirsi ancora davvero parte della squadra del Fürstenhof. Insieme a Christoph decide allora di affidare a Fritz e Lale l’organizzazione della festa aziendale. Nonostante la diffidenza iniziale, i due riescono almeno per ora a trovare un terreno comune, ma non mancano le tensioni: Lale deve inventarsi una scusa dopo aver aiutato Erik a mettere nei guai Fritz, e il portiere nota che qualcosa non quadra quando una prenotazione sparisce dal sistema. Werner capisce subito chi potrebbe esserci dietro e obbliga Erik a chiedere scusa, ma tra loro rimane una reciproca diffidenza.

La settimana segna anche l’uscita di scena di Markus, che dopo aver terminato i suoi impegni al Fürstenhof parte per raggiungere Alexandra in Tanzania. Si assiste inoltre all’addio di Maxi e Henry. I due scoprono che il Vecchio Casale, l’albergo in cui Maxi è cresciuta, sta per essere messo all’asta, e i ricordi rafforzano il suo legame con quel luogo. Christoph considera valido l’investimento, ma la coppia non ha il capitale necessario e si prepara a trasferirsi in Spagna. Quando Maxi restituisce le quote del Fürstenhof a Werner, lui viene a conoscenza dell’asta e si rende conto che la nipote desidera possedere un albergo tutto suo: decide così di usare quelle quote come garanzia, offrendo loro un milione di euro. Maxi accetta e partecipa all’asta con Henry.

Nuovi arrivi e vecchi rancori al Fürstenhof

Il triangolo tra Katja, Vincent e il piccolo Leo aggiunge tensione alle trame. A causa dei dissapori con Christoph, Katja si sente sempre più a disagio nell’appartamento dei Saalfeld, così Vincent le propone di andare a vivere da lui, ma lei è preoccupata per Werner. Proprio in quel momento, una misteriosa telefonata cambia all’improvviso la situazione. Katja si trasferisce quindi a casa di Vincent portando con sé il figlio Leo, arrivato dall’Australia per le vacanze con un giorno di anticipo. Vincent lo accoglie calorosamente e cerca di metterlo a suo agio, ma il ragazzo si mostra riservato e fatica ad ambientarsi. Vincent è sicuro di poter instaurare facilmente un buon rapporto con lui, ma Leo nasconde un segreto.

Katja vorrebbe passare più tempo con Leo, ma il lavoro al Fürstenhof le lascia poco margine. Anche Vincent prova a farsi più vicino al ragazzo, che accetta di condividere del tempo con lui ma continua a mantenere le distanze. Nel frattempo Greta si prepara per l’importante incontro in banca, dove spera di ottenere il finanziamento per acquistare LUIS: la gravidanza, però, la rende più emotiva del solito e rischia di mandare tutto all’aria. Poco dopo è costretta a confrontarsi con Kilian, dopo aver scoperto che lui ha rilanciato superando la sua offerta per il LUIS.

Grande attesa infine per la festa aziendale, dove tutti i dipendenti devono esibirsi con un numero da circo. Fritz sceglie di partecipare come mago, ignaro che anche Erik abbia preparato uno spettacolo e sia determinato a superarlo a tutti i costi. Per cercare di migliorare il rapporto con Fanny, Fritz le propone di fargli da assistente durante lo spettacolo di magia, ma lei continua a voler mantenere le distanze. A quel punto Yvonne si offre di prendere il suo posto, scatenando la rabbia di Erik, che vorrebbe che la moglie smettesse di fare da assistente a Fritz: lei però non ha alcuna intenzione di farsi imporre cosa fare. Poco dopo salta fuori un problema che rischia di mettere seriamente nei guai Fritz.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI