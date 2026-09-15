Dopo una calda estate passata a presidiare il lunedì, Filorosso si prepara a sbarcare anche nella stagione autunno-inverno 2026. Vediamo insieme le novità di palinsesto: la conferma è arrivata negli ultimi giorni e il programma di Antonino Monteleone si sposta al martedì sera su Rai 3, in quello che era lo spazio di Far West.

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La sfida del martedì sera

La decisione di confermare Filorosso anche per la prossima stagione è legata a una scelta di palinsesto ben precisa. Il lunedì, infatti, la serata è saldamente nelle mani di Massimo Giletti, che con il suo Lo stato delle cose ha ottenuto ottimi dati di ascolto, tanto da meritarsi la conferma senza cambi di giorno. Dunque, per il programma di Monteleone ecco lo spostamento al martedì, una serata popolatissima di talk show politici e di cronaca. Da una parte c’è il DiMartedì di Giovanni Floris, considerato il più forte del suo genere (secondo la classifica dei talk di Affaritaliani), dall’altra Verità nascoste di Milo Infante su Rete 4. L’obiettivo di Filorosso non sarà quello di battere i due programmi citati, ma di offrirvi un’alternativa, magari abbandonando la formula tout court del talk show per entrare più chirurgicamente nei fatti della settimana. Come ha spiegato il direttore di Rai Approfondimento, Paolo Corsini:

“Presidiare il martedì con un programma di approfondimento non è solo una scelta editoriale, ma anche di servizio pubblico”.

Da roma a milano, monteleone senza grossi

Per la prima volta Filorosso entra stabilmente nella programmazione autunnale di Rai 3 e trasferisce la propria produzione da Roma a Milano, nel centro di produzione Rai di Corso Sempione (il TV2, lo stesso da cui andava in onda Ore 14 con Milo Infante). Ma la novità più rilevante riguarda la conduzione: Antonino Monteleone sarà solo al timone, senza Adele Grossi, che lo aveva affiancato nell’edizione estiva. Il resto rimane legato alla formula che ha caratterizzato il programma: inchieste, reportage, testimonianze, collegamenti e confronto in studio per affrontare politica, economia, cronaca e trasformazioni sociali.

«Siamo riusciti a raccontare l’attualità mettendo insieme gli strumenti dell’inchiesta e quelli del talk classico»

, ha dichiarato lo stesso Monteleone. La nuova stagione arriva dopo un’estate chiusa con una media intorno al 4,5% di share e con l’ultima puntata al 5,3%.

La prima puntata e il contesto

Il via è fissato per oggi, martedì 15 settembre, alle 21.20 su Rai 3. Nella prima puntata si parlerà anche di Emma Bonino, di cui oggi verranno celebrati i funerali. Tra gli ospiti sono annunciati Francesco Rutelli, Massimo Cacciari e Ferruccio De Bortoli. Il debutto arriva in una fase molto intensa per il confronto sull’attentato a Sigfrido Ranucci e sull’inchiesta che coinvolge Valter Lavitola. Nelle ultime settimane lo stesso Monteleone è stato protagonista di un acceso confronto a distanza con Ranucci, dopo alcune domande rivolte all’ex conduttore di Report da un inviato di Filorosso. Secondo un’altra fonte, il ciclo autunnale sarebbe partito dal 22 settembre 2026, per un ciclo di nove prime serate, ma la data ufficiale indicata è quella odierna.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI