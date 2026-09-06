Barbara De Santi può tranquillamente essere annoverata tra i personaggi più longevi attualmente presenti nello studio di Uomini e Donne. La dama si è cimentata in svariate frequentazioni negli anni, nessuna delle quali, però, ha avuto l’happy ending. Ad oggi, infatti, la protagonista è apparsa piuttosto demoralizzata e poco incline a cimentarsi in nuove frequentazioni. A raffreddare la sfera sentimentale della donna, poi, ci hanno pensato anche alcuni flirt estivi che si sono rivelati piuttosto imbarazzanti e demotivanti per lei.

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I flirt estivi di Barbara De Santi: tra delusioni e momenti imbarazzanti

In un’intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine, Barbara De Santi ha raccontato della sua estate lontano da UeD, svelando dei retroscena alquanto imbarazzanti su alcuni uomini con i quali si è relazionata. La donna ha ammesso di essere ancora single e di non vedere all’orizzonte la minima speranza di trovare un uomo con il quale costruire qualcosa di solido. Nel corso di questa estate si è rapportata con alcuni esponenti del sesso maschile, ma le esperienze si sono rivelate solo buchi nell’acqua.

Per riportare un esempio, la donna ha parlato di un uomo che sembrava interessato a portarla a cena, cosa che non si è mai verificata. Questo perché la donna si è resa conto che la persona in questione avesse solo voglia di divertirsi, dunque, si è tirato indietro lui stesso nel momento in cui ha capito che Barbara fosse alla ricerca di qualcosa di più solido e concreto. A metà luglio, invece, ha conosciuto un altro uomo che, tuttavia, è sembrato volersi subito mettere in competizione con lei, apparendo come una “primadonna”.

In un locale, poi, ha conosciuto un altro pretendente. I due non si sono parlati per tutta la sera poi, una volta tornata a casa, la De Santi ha trovato su Instagram dei suoi messaggi in cui la inondava di complimenti. L’insegnante, dunque, è rimasta senza parole, in quanto non è riuscita a comprendere per quale ragione lui non si fosse avvicinato a lei avendone tutte le occasioni, ma avesse preferito scriverle per messaggio. Insomma, un’estate all’insegna dei flop per Barbara dal punto di vista sentimentale.

Il ripensamento di Massimo Cipollini e i rimpianti di Barbara su Uomini e Donne

Queste esperienze stanno contribuendo ad allontanare ulteriormente Barbara dagli uomini. La donna, infatti, sta preferendo molto di più trascorrere il suo tempo libero in compagnia di amici e amiche, andando al mare, a fare passeggiate, a visitare mercatini e fare tutte attività che la stimolano molto di più. Parlando di Uomini e Donne, poi, Barbara ha parlato della frequentazione interrotta con Massimo Cipollini. La donna ha rivelato che l’uomo l’ha cercata per incontrarla, ma con il desiderio di non parlarne nel programma. La De Santi non ha acconsentito dicendo che, se queste fossero state le sue intenzioni, si sarebbe dovuto cercare una donna esterna al programma. Infine, poi, in merito al suo ultimo percorso in trasmissione, Barbara ha detto di avere dei rimpianti, tra cui quello di non essersi fidata abbastanza del suo sesto senso, lasciando spazio e dedicando tempo a persone che, invece, non lo meritavano. Riuscirà a fare meglio quest’anno? Vedremo.