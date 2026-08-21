Cosa sta succedendo davvero tra Cinzia Paolini e Marco Troiani? Per tutto questo tempo durante il quale Uomini e Donne è stato in ferie, sui due sono emerse diverse indiscrezioni. Dopo aver annunciato l’inizio della loro relazione anche attraverso i social, sul loro conto sono trapelate segnalazioni volte ad evidenziare un periodo di forte crisi. Ultimamente, invece, sono i diretti interessati che stanno lanciando segnali in merito al loro rapporto, che non stanno facendo altro che generare sgomento e sollevare misteri. Il motivo di tanto clamore risiede nel fatto che i due stanno condividendo sui social contenuti che denotano versioni diametralmente opposte circa quello che sta accadendo tra di loro.

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Cinzia Paolini e Marco Troiani si sono lasciati? Ma le versioni sono contrastanti

Cinzia Paolini e Marco Troiani stanno lanciando segnali confusi ai fan circa il loro rapporto. La dama di Uomini e Donne ha recentemente pubblicato dei contenuti da sola, anche nel giorno di Ferragosto, dai quali in molti hanno evinto la rottura con Marco. Quest’ultimo, per contro, ha contestualmente condiviso informazioni che sembrano cozzare totalmente con la versione di Cinzia. L’uomo, infatti, ha pubblicato una foto in compagnia della dama ed ha anche rivelato che presto si sarebbero rivisti a Milano. In un secondo momento, poi, ha lasciato intendere che Cinzia fosse a Milano con lui, ma la dama è stata contestualmente localizzata a Salerno.

A sollevare un vero e proprio polverone, poi, è stato il mistero dell’anello di fidanzamento. Marco, infatti, ha pubblicato una foto della mano della dama con su l’anello che lui le ha regalato, il tutto corredato dalla scritta “fidanzati”. Dopo poco, però, è arrivata l’immediata reazione di Cinzia che, invece, ha smentito categoricamente tutto. La donna ha condiviso una foto della sua mano con due anelli ed ha fatto una specifica. Nel dettaglio ha detto di aver ricevuto un anello con il simbolo della sua famiglia d’origine, che ha scelto di indossare accanto all’unico solitario che indossa, che sarebbe quello di sua madre. La parola “unico” è stata scritta in maiuscolo, proprio per evidenziare il fatto che non indossasse affatto l’anello di Marco. A conclusione di tutto ciò, poi, l’influencer Opinionista Social ha dichiarato di essere a conoscenza di una rottura tra Cinzia e Marco e le immagini condivise dal cavaliere non sarebbero altro che foto da repertorio.

Strategia per attirare i riflettori prima dell’inizio di Uomini e Donne?

Alla luce di tutte queste contraddizioni, dunque, ai fan sono sorti dei sospetti. Alcuni utenti ritengono che i contenuti mostrati da Marco Troiani su Instagram siano, in realtà, non recenti, ma riferiti ad un po’ di tempo fa, quando effettivamente le cose tra lui e Cinzia Paolini sembravano andare per il verso giusto. Tuttavia, non può non sorgere il sospetto che i due stiano alimentando questi gossip per attirare a sé i riflettori in vista della ripartenza di Uomini e Donne. Ricordiamo, infatti, che il programma riprenderà con le registrazioni a partire da lunedì 24 agosto, dunque, in tale data è molto probabile che ci saranno degli aggiornamenti sulla faccenda, in quanto i due potrebbero tornare nel programma come partecipanti. Ad avvalorare questa tesi è il fatto che i due siano spariti dai social da un po’, proprio come a voler mantenere segreta la situazione fino all’inizio delle riprese. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa succederà e scoprire come siano andate realmente le cose.