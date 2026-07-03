Elle, la serie prequel di Prime Video dedicata agli anni liceali di Elle Woods, ha debuttato il 1° luglio 2026 (non a caso nel giorno del 25° anniversario de La rivincita delle bionde) e ha già fatto parlare di sé. Ambientata nel 1995, la serie segue la giovane Elle (interpretata da Lexi Minetree) strappata dalla sua vita dorata a Bel Air e catapultata nella piovosa Seattle, tra corridoi grunge e dinamiche scolastiche ben lontane dall’atmosfera californiana cui era abituata.

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Prime Video aveva già rinnovato la serie per una seconda stagione a gennaio 2026, ancor prima del debutto, e ora il cast ha iniziato a rompere il silenzio sui dettagli di ciò che ci aspetta. Tom Everett Scott e June Diane Raphael, nei panni dei genitori Wyatt ed Eva, sono stati tra i primi a sbottonarsi, e quello che hanno anticipato suona decisamente promettente.

Parlando con Screen Rant, Tom Everett Scott ha dichiarato:

“Non vedo l’ora che la gente veda la seconda stagione. È fantastica. Succede una cosa meravigliosa che non possiamo svelare, ma c’è dell’altro nella nostra storia.”

June Diane Raphael ha alzato ulteriormente le aspettative:

“Se avete visto la prima stagione, vi dico che secondo me la seconda è persino migliore. È più ricca di contenuti e tutti i personaggi sono così coinvolti che la trovo ancora più avvincente. Credo che abbia più cuore, più comicità e che ci si affezioni molto al personaggio.”

Un dettaglio produttivo importante: le riprese della seconda stagione sono già terminate. La regista Shiri Appleby è stata avvistata sul set, e il cast è stato fotografato anche a New York, anche se la trama ufficiale non è stata ancora rivelata. Questo fa pensare che una finestra di distribuzione nel 2027 sia plausibile, anche se al momento Prime Video non ha comunicato date.

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Maitreyi Ramakrishnan entra nel cast: chi è il suo personaggio

La new entry più attesa della seconda stagione è senza dubbio Maitreyi Ramakrishnan, volto noto al pubblico Netflix grazie alla serie Non ho mai. Il produttore Jacob Moskovitz ha anticipato: “Abbiamo appena finito di girare. Posso anticiparvi che si unirà a noi una fantastica collega. Lavorare con Maitreyi Ramakrishnan è stato fantastico, sono davvero entusiasta che tutti possano vedere la sua interpretazione.”

Ramakrishnan interpreterà Sam, un personaggio costruito come il perfetto contraltare di Elle: stessa ambizione, ma zero ottimismo. Sam è la fondatrice e direttrice del giornale scolastico, commissaria della polizia grammaticale e, stando alla descrizione ufficiale, “il nemico della gioia”. Se Elle vive di Cosmopolitan e di tutto ciò che è colorato e scintillante, Sam è rigorosamente fedele allo stile AP e alla grammatica impeccabile: due personalità agli antipodi, che promettono di generare una dinamica narrativa esplosiva.

Sul fronte della trama, la showrunner Caroline Dries ha confermato che la stagione 2 riprenderà esattamente dal cliffhanger finale della prima, senza salti temporali: “Vedremo Elle continuare a sentirsi un pesce fuor d’acqua, scoprendo nuove dinamiche man mano che il suo mondo si apre, ed esploreremo le crisi in corso nella zona di Seattle.” Il finale della prima stagione ha lasciato le cose in sospeso con un triangolo amoroso: dopo aver deciso che il suo cuore apparteneva a Seattle, Elle ha baciato Dustin senza sapere che Miles, l’altro pretendente, stava assistendo alla scena. La showrunner Laura Kittrell ha promesso che questa questione verrà risolta proprio all’inizio della nuova stagione.

James Van Der Beek: uno degli ultimi ruoli sullo schermo

C’è un aspetto della prima stagione che vale la pena ricordare con rispetto e affetto: tra i membri del cast ricorrente figura James Van Der Beek, scomparso l’11 febbraio 2026 all’età di 48 anni dopo una battaglia contro il cancro al colon-retto. La sua partecipazione a Elle rappresenta una delle sue ultime apparizioni sullo schermo, un dettaglio che rende la serie anche un documento prezioso del suo percorso artistico.