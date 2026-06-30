Da quando è partita la nuova edizione di Temptation Island, il pubblico si è messo immediatamente al lavoro per scoprire tutto su fidanzati, tentatori e tentatrici. Questa volta nel mirino è finita Nicole Cena, una delle 13 tentatrici del villaggio dei fidanzati, che si porta dietro un retroscena piuttosto curioso: una storia d’amore con Dennis Rizzi, il cantante conosciuto al grande pubblico come Deddy durante la sua partecipazione ad Amici.

A riportare il gossip per primi sono stati Deianira Marzano, Webboh e Lorenzo Pugnaloni, e da lì la notizia ha rapidamente fatto il giro del web. Stando a quanto emerso, non si tratterebbe di un semplice flirt passeggero: le fonti descrivono una vera e propria relazione, iniziata nel 2024 e nata, secondo alcune indiscrezioni, dopo un incontro a un evento musicale. La loro storia sarebbe andata avanti fino all’estate del 2025, quando entrambi hanno condiviso sui social alcuni momenti di un viaggio in Egitto. Dopo quell’agosto, però, né Nicole né Dennis hanno più mostrato momenti di vita condivisa, lasciando intendere la fine del rapporto. Nessuno dei due ha commentato pubblicamente il rumor, né per confermarlo né per smentirlo.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Chi è Nicole Cena, la tentatrice con il sogno in tasca

Nicole Cena ha 22 anni ed è originaria di Livorno Ferraris, anche se cresce nel mondo dello spettacolo costruendosi una presenza sempre più solida. La sua carriera nel mondo dei concorsi di bellezza è iniziata giovanissima: nel 2021, appena sedicenne, si era già fatta notare vincendo il titolo di Miss Grand Prix on the Web, superando circa cento concorrenti da tutta Italia. Un traguardo che era solo il primo di una serie, culminata nel 2025 con il raggiungimento della top 25 di Miss Mondo, risultato di tutto rispetto su scala internazionale.

Sul piccolo schermo Nicole ha collezionato diverse apparizioni: nel 2023 ha partecipato come concorrente a Ciao Darwin, nella puntata dello scontro tra le categorie Milf e Teen. «A inizio febbraio sono andata a fare il casting a Bologna e successivamente mi hanno comunicato che ero stata selezionata per partecipare alla puntata dello show», aveva raccontato all’epoca. Nel 2024 è poi apparsa nel Gialappa’s Show, mentre più di recente ha preso parte all’ultima edizione di Scherzi a Parte, dove ha ricoperto il ruolo di complice in uno scherzo organizzato ai danni della giornalista e conduttrice Francesca Barra. Oggi può contare su una fanbase di oltre 200 mila follower su Instagram. Proprio frequentando questi ambienti televisivi avrebbe conosciuto Dennis, che nel frattempo aveva già avviato il processo di rebranding della sua identità artistica.

Da Deddy a Dennis: il cantante che si è reinventato

Dennis Rizzi, in arte prima Deddy, è uno dei volti più amati usciti dalla diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi — quella del 2020-2021, vinta da Giulia Stabile. Durante il suo percorso nel programma ha conquistato il pubblico con brani come “Il cielo contromano” e soprattutto “0 passi”, certificato doppio disco di platino. Nel 2024 ha deciso di voltare pagina anche sotto il profilo del nome, tornando a farsi chiamare semplicemente Dennis, il suo nome di battesimo, e segnando il cambiamento con l’uscita del singolo “Un altro nome”, pubblicato il 19 luglio di quell’anno. Un gesto simbolico che raccontava una volontà precisa: crescere, anche artisticamente, oltre il personaggio che lo aveva reso famoso. Sempre molto riservato sulla vita privata, aveva però fatto un’eccezione in occasione del suo compleanno, quando aveva mostrato per la prima volta sui social la sua fidanzata — proprio Nicole Cena.