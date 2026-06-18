Da quando Uomini e Donne è in ferie, i fan della trasmissione si stanno tenendo aggiornati sui loro beniamini attraverso i social. Alcuni sono molto attivi, dunque, è abbastanza semplice capire come stiano e come se la stiano passando, mentre per altri è più complicato considerando che sono meno presenti. Solitamente, Gemma Galgani appartiene alla seconda categoria, in quanto è sempre stata piuttosto reticente nell’esporre sui social la sua vita privata. Ultimamente, però, la donna si sta aprendo molto di più con la sua community, tanto è vero che, proprio di recente, ha condiviso uno sfogo piuttosto sentito. Molti utenti si sono mostrati solidali e comprensivi con lei, ma ci sono state anche alcune persone che hanno colto l’occasione per muovere delle critiche e delle accuse contro la dama.

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Lo sfogo di Gemma Galgani sul web e la reazione degli utenti

Gemma Galgani si è resa protagonista di uno sfogo su Instagram. La donna ha pubblicato un post nel quale ha mostrato una sua foto in primo piano. Nello scatto in questione, la dama sfoggia il suo solito taglio di capelli, con la frangia piuttosto pronunciata. Ma a catturare l’attenzione degli utenti del web è stata la didascalia inserita dalla protagonista. Gemma, infatti, ha ringraziato una persona a lei cara per averle fatto ascoltare la canzone inserita come sottofondo del post. Si tratta di un brano molto triste, dal quale si evince sofferenza, dolore, senso di inadeguatezza e malessere, sensazioni che spesso si provano, ma si cerca disperatamente di mascherare. Ebbene, Gemma ha detto di rispecchiarsi molto in tale canzone, tant’è che quando l’ha ascoltata non ha potuto fare a meno di lasciare che due lacrimoni scivolassero sul suo volto. Nel post in questione, Gemma ha detto di avere bisogno di sfogarsi, in quanto probabilmente aveva un nodo in gola che necessitava di essere sciolto. Questo dimostra che la donna non stia vivendo esattamente uno dei momenti più piacevoli della sua vita.

Alcuni utenti del web hanno commentato lo sfogo della dama cercando di mostrare comprensione e vicinanza a Gemma, ma altri hanno colto la palla al balzo per muovere delle accuse contro l’esponente di Uomini e Donne. Nello specifico, alcuni hanno fatto leva sull’acconciatura della Galgani, mettendo in evidenza il fatto che la frangia non le donasse affatto. Altri, invece, hanno accusato Gemma di avere un aspetto davvero poco gradevole lontano dai riflettori dello studio della trasmissione.

La reazione della dama di Uomini e Donne alle critiche ricevute

Gemma ha risposto a tutti i commenti, o con un semplice like o con un commento. A tal proposito, la Galgani ha spiegato di non voler rinunciare alla frangia in quanto senza di essa non si sentirebbe più se stessa. Per quanto riguarda le accuse più pesanti, invece, la donna ha ignorato totalmente le critiche. Tra i commenti pesanti, poi, ce n’è uno in particolare che cattura l’attenzione. Un utente, infatti, ha insinuato che Gemma vada a Uomini e Donne per lavorare e non per trovare l’amore. Ebbene, la dama ha reagito a questa insinuazione, che ormai è diventata il pensiero di molti, senza commentare e senza mettere alcun like. Questo, dunque, dimostra che Gemma abbia preso visione del commento, ma abbia arbitrariamente deciso di non dargli peso.

In ogni caso, malgrado lo stato d’animo di Gemma non sia dei migliori ultimamente, la donna non perde la speranza e la voglia di innamorarsi. Tra le sue Storie di Instagram, infatti, ha condiviso la foto di un cielo stellato e ha scritto: “Sogno di una notte di mezza estate“. Successivamente, poi, ha voluto mandare un grande augurio a tutti i maturandi che si accingono a sostenere il loro esame di maturità, facendo leva sulle emozioni che solitamente si provano nella notte antecedente questo grande evento.