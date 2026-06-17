Giugno è il mese del golf e, come ogni anno, gli appassionati italiani cercano dove seguire i tornei più attesi della stagione. Quest’anno Sky arricchisce ulteriormente la propria offerta sportiva con due acquisizioni importanti: lo US Open Championship 2026 e l’Open d’Italia per le edizioni 2026 e 2027. Un doppio colpo che consolida la posizione della piattaforma come punto di riferimento per il golf in Italia.

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US Open 2026 in esclusiva su Sky Sport Golf

Lo United States Open Championship torna sui green italiani dal 18 al 21 giugno, trasmesso in esclusiva su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. La 126esima edizione del torneo si disputa allo Shinnecock Hills Golf Club di Southampton, nello stato di New York, un percorso leggendario nel panorama golfistico mondiale e noto per la sua difficoltà estrema: rough profondi, fairway impegnativi e condizioni che mettono alla prova anche i giocatori più esperti.

Tra i protagonisti attesi troviamo alcuni dei nomi più importanti del circuito mondiale: Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood e Brooks Koepka. Ma c’è anche un motivo in più per seguire il torneo: la presenza di Filippo Celli, venticinquenne italiano tra i giovani più promettenti del golf nazionale, che avrà l’occasione di misurarsi con i migliori al mondo su uno dei palcoscenici più prestigiosi.

Con questa acquisizione, Sky completa l’offerta dedicata al golf per il 2026: ora tutti e quattro i Major della stagione sono disponibili sulla piattaforma, un risultato che testimonia l’attenzione crescente verso questo sport. La copertura dello US Open sarà corposa, con oltre 40 ore di diretta distribuite nei quattro giorni di gara. In telecronaca si alterneranno Massimo Scarpa, Michele Gallerani, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni.

Open d’Italia 2026 e 2027: l’accordo con PGAET

Sempre su Sky Sport Golf, dal 25 al 28 giugno, arriva il DS Automobiles 83° Open d’Italia, l’evento di punta del calendario golfistico nazionale. L’accordo raggiunto da Sky con PGAET (il Professional Golfers’ Association European Tour) copre sia l’edizione 2026 che quella del 2027, garantendo continuità nella trasmissione del torneo più importante d’Italia.

L’Open d’Italia è una tappa prestigiosa del DP World Tour, inserita nel circuito dell’European Swing. Quest’anno si disputerà al Circolo Golf Torino – La Mandria, mentre nel 2027 tornerà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, lo stesso impianto che ha ospitato la Ryder Cup 2023 e che ormai è diventato uno dei simboli del golf italiano nel mondo.

Nei quattro giorni di gara si sfideranno 156 giocatori sulla distanza di 72 buche, con in palio un montepremi di 3 milioni di dollari. Tra gli italiani già confermati figurano nomi di primo piano: Edoardo Molinari, vicecapitano del Team Europe di Ryder Cup, il fratello Francesco, Matteo Manassero e Guido Migliozzi. La presenza di così tanti azzurri rende l’appuntamento ancora più interessante per il pubblico italiano.

La copertura dell’Open d’Italia sarà curata da una squadra rodata: Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa e Marco Cogliati si alterneranno al microfono, con il supporto on site di Alessandro Lupi e Francesca Piantanida. Sono previste oltre 19 ore di diretta, accompagnate da un racconto multipiattaforma con aggiornamenti continui su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Dove e quando vedere i tornei

Lo US Open 2026 sarà trasmesso su Sky Sport Golf dal 18 al 21 giugno, con oltre 40 ore di copertura live. Il DS Automobiles 83° Open d’Italia andrà in onda sullo stesso canale dal 25 al 28 giugno, con più di 19 ore di diretta. Entrambi gli eventi saranno disponibili anche in streaming su NOW per gli abbonati al pass Sport. Per chi preferisce seguire gli aggiornamenti in mobilità, SkySport.it e i canali social di Sky Sport offriranno notizie, highlights e approfondimenti in tempo reale durante entrambe le competizioni.