Questo non sembra essere un momento semplice per Cristiana Anania, ex tronista di questa edizione di Uomini e Donne. La ragazza, infatti, mediante i social si è lasciata andare a degli sfoghi che stanno toccando il cuore dei suoi fan ma, al contempo, la stanno rendendo vulnerabile alle critiche degli hater. Ad ogni modo, Cristiana ha voluto condividere con le persone che la seguono un momento non propriamente piacevole, cercando di mostrarsi nella sua quotidianità, spontaneità e semplicità.

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Lo sfogo di Cristiana Anania: momento difficile dopo Uomini e Donne

Di recente, la relazione tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro è giunta al capolinea. I due sembravano essere una coppia sana e collaudata, tuttavia, le cose hanno preso una piega inaspettata e poco piacevole. I due stavano pensando addirittura alla convivenza ma, alla fine, Cristiana ha lasciato la casa di famiglia per andare a vivere da sola con delle coinquiline. Da poco, dunque, la giovane ha cominciato la sua vita da ragazza indipendente e casalinga disperata, condividendo con i fan anche alcuni momenti spiacevoli e difficili.

Proprio in queste ore, Cristiana ha pubblicato delle storie su Instagram nelle quali ha ammesso di soffrire di insonnia e di ansia, soprattutto ultimamente. La scorsa notte l’ha passata quasi totalmente in bianco, sta di fatto che al mattino si è detta stanchissima e senza forze. L’ex tronista di UeD si è rivolta anche alla sua community dicendo di accettare consigli per cercare di tirarsi un po’ su. I suoi fan, ovviamente, le hanno subito fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza. Per contro, invece, chi non l’apprezza particolarmente ha approfittato di questo momento di fragilità per attaccarla dandole dell’immatura e sminuendo le sue problematiche.

Il toccante messaggio di Cristiana alla lei da bambina e la reazione del web

A dimostrazione del suo stato d’animo piuttosto provato, poi, la giovane ha condiviso anche un post nel quale ha raggruppato un po’ di foto di lei da piccola e da adolescente. Le immagini in questione sono state corredate da didascalie in cui Cristiana ha voluto scrivere una sorta di lettera alla lei da piccola. Nello specifico, ha detto che, se potesse, la rassicurerebbe continuamente. Inoltre, ha anche detto che, nonostante tutto quello che la vita le ha riservato, si sente fiera di sé e felice della donna che sta diventando. La cosa che Cristiana apprezza maggiormente di sé è la capacità di amare il prossimo in maniera semplice, spontanea e pura, senza filtri, proprio come una bambina.

Il post in questione ha commosso molti dei suoi fan che, infatti, hanno commentato mostrandosi solidali e vicini alla ragazza. Ad ogni modo, al momento la giovane non ha palesato i motivi del suo malessere ma, molto probabilmente, incide anche la recente delusione sentimentale ricevuta per il fallimento della relazione con Ernesto. Inoltre, la Anania sta vivendo un momento di grandi cambiamenti e, considerando anche la sua giovane età, è più che normale che questo possa in qualche modo impattare sul suo stato d’animo.