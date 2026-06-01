Quello che sembrava essere l’inizio di una favola pare si stia già trasformando in qualcosa di molto diverso. Dopo l’emozionante uscita di scena da Uomini e Donne, tra Alessio Pili Stella e Debora Bragetti è scoppiata una crisi profonda. Non si tratta di mere indiscrezioni o pettegolezzi, ma di vicende raccontate direttamente dalla donna, la quale ha rivelato che le cose non stanno andando nel migliore dei modi tra di loro. Inoltre, Debora ha anche rivelato che il motivo della crisi risiede in Rosanna Siino.

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I motivi della crisi tra Debora e Alessio fuori da Uomini e Donne e cosa c’entra Rosanna Siino

La storia d’amore nata tra Alessio Pili Stella e Debora Bragetti sta subendo una brusca battuta d’arresto, dopo pochissimo dalla loro uscita da Uomini e Donne, avvenuta in una delle ultime puntate della trasmissione. A sfogarsi sulla faccenda, raccontando anche alcuni dettagli, è stata la dama. Quest’ultima si è aperta con Lorenzo Pugnaloni rivelando di trovarsi in una fase di crisi con Alessio, durante la quale lei sta facendo delle accurate valutazioni per capire come sia meglio agire per il suo bene.

Nel corso del suo sfogo, Debora ha svelato anche quale sia il motivo di questo raffreddamento della situazione con Alessio. Nello specifico, ha chiarito che le discussioni con il cavaliere sono nate a causa di Rosanna Siino. Da quando i riflettori di Uomini e Donne si sono spenti, pare che l’avvocato abbia iniziato a tempestare l’uomo di telefonate e videochiamate, anche in orari non propriamente consoni, come la notte. Questo confermerebbe come, effettivamente, la donna non riesca proprio a rassegnarsi all’idea di aver perso il cavaliere. Debora, in un primo momento, ha cercato di essere tollerante, ma poi la situazione è divenuta insostenibile, al punto da esplodere e da prendere le distanze da Alessio.

L’ulteriore sfogo di Debora che determina un cattivo presagio

Stando a quanto emerso, pare che la storia tra Debora e Alessio non sia chiusa definitivamente, ma non sembrerebbero esserci i presupposti per un prosieguo sereno e tranquillo. Rosanna e Alessio non sono minimamente intervenuti sulla faccenda per raccontare la loro versione dei fatti. A confermare il suo stato d’animo inquieto, invece, è stata Debora che, anche attraverso il suo account di Instagram, ha condiviso una storia che sembra essere un chiaro riferimento alla sua situazione sentimentale. La donna, infatti, ha condiviso una frase che recita così: “Se ti costa la tua pace, è troppo costoso“. Con queste parole, dunque, la giovane ha lasciato intendere di non essere disposta a tollerare questa situazione irrisolta tra Pili Stella e la Siino, in quanto sta cominciando a non sentirsi più in pace con se stessa. Dunque, non resta che attendere per vedere come andrà a finire.