Sono trascorse poche settimane dalla registrazione della scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne e, almeno per il momento, la relazione tra lui ed Elisa Leonardi sembra andare a gonfie vele. I due si stanno spesso mostrando insieme sui social e, nelle scorse ore, hanno fatto anche una diretta su TikTok in cui hanno risposto ad un po’ di domande dei loro fan. Nel corso del botta e risposta, Ciro ha replicato ad alcune critiche mosse da coloro i quali non credono al fatto che la loro storia possa durare a lungo, ma non solo. Elisa non ha esitato a commentare la scelta avvenuta a UeD facendo una battuta infelice su Martina Calabrò.

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Ciro Solimeno replica a chi l’accusa di non durare con Elisa fuori da Uomini e Donne

Malgrado le malelingue di coloro che non hanno mai creduto all’autenticità del percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, la storia d’amore con Elisa Leonardi sta proseguendo a gonfie vele. I due ragazzi stanno facendo il possibile per accorciare la distanza tra di loro, cercando di trascorrere quanto più tempo possibile insieme. Nel corso di questo fine settimana, ad esempio, i due sono stati al mare con alcuni amici e, durante un momento di relax, hanno deciso di aprire una diretta sui social per chiacchierare un po’ con i fan. Gli argomenti toccati sono stati tanti, così come le domande ricevute dai due sono state molteplici.

Ad ogni modo, a generare particolare sgomento sono stati alcuni argomenti in particolare. Nel dettaglio, Ciro ha risposto esplicitamente a tutte quelle critiche che molti stanno muovendo sulla coppia, dichiarando che tanto non durerà molto a lungo. Ebbene, a tal proposito, con estrema calma e tranquillità, Solimeno ha spiegato di essere sereno sotto questo punto di vista, in quanto nella vita tutto può succedere e non si stupirebbe assolutamente di nulla. Ciò che conta è che, almeno per il momento, le cose con Elisa stiano andando benissimo e lui si sente davvero felice ed appagato da questa relazione. Anche la Leonardi la pensa allo stesso modo, dunque, se un domani la storia dovesse giungere al capolinea, pazienza, vorrà dire che così doveva evolversi.

La battuta infelice di Elisa Leonardi contro Martina Calabrò e il dibattito sul suo aspetto fisico

Successivamente, poi, Elisa ha commentato la scelta di Ciro definendola “stupenda”. La ragazza, però, ha fatto degli sguardi ammiccanti e provocatori che hanno suscitato una certa ilarità. In seguito, poi, la giovane ha lasciato intendere che la scelta sia stata stupenda in quanto è ricaduta su di lei, in caso contrario, invece, Elisa ha detto: “Altrimenti adesso chissà dov’eri“. In molti hanno letto dietro queste parole una velenosa frecciatina a Martina Calabrò che, invece, per il momento sta mantenendo il massimo riserbo sulla faccenda non commentando in alcun modo la questione e non rispondendo ad alcuna provocazione.

Come se non bastasse, poi, Elisa è finita al centro dell’attenzione anche per il suo aspetto fisico. In tanti si sono complimentati per la sua bellezza, e non hanno potuto fare a meno di fare dei paragoni con Martina, definendo Elisa decisamente più bella. Altri, invece, hanno accusato la ragazza di non essere una bellezza autentica, ma di aver fatto abuso della chirurgia estetica. In ogni caso, rifatta o meno, la questione della bellezza è stata toccata anche nel corso della diretta. Un utente ha detto alla Leonardi di essere ancora più bella senza trucco, e Ciro ha ironizzato esortando la persona in questione a non prendere in giro la sua fidanzata, per poi chiarire che stesse scherzando.