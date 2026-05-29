La primavera si prepara ad accogliere uno dei ritorni più attesi dagli appassionati di factual entertainment: dopo l’ultima stagione trasmessa nel 2024, Quattro Matrimoni è pronto a riaccendere le rivalità tra spose con nuovi episodi ricchi di confronti al vetriolo, abiti da sogno e verdetti impietosi. Dal 31 maggio su Sky Uno e in streaming su NOW, Costantino della Gherardesca riprende il suo ruolo di commentatore d’eccezione per accompagnarci attraverso sei nuove sfide matrimoniali. Scopriamo cosa ci aspetta.

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La sfida dei matrimoni Sky: come funziona l’ottava stagione

Il meccanismo che ha reso celebre lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia resta invariato e spietato come sempre: quattro spose partecipano ai matrimoni delle rivali per giudicare con voti da 0 a 10 quattro categorie fondamentali: abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni cerimonia arriva il momento della resa dei conti, quando le concorrenti svelano i propri voti tra recriminazioni, difese appassionate e accuse incrociate.

I voti compongono una classifica provvisoria che può essere completamente stravolta dal bonus di Costantino, dieci punti preziosissimi che il conduttore assegnerà discrezionalmente alla sposa che ritiene più meritevole. La vincitrice di ciascun episodio viene rivelata con un tocco di suspense cinematografica: una lussuosa limousine si presenta con a bordo soltanto il marito della coppia trionfatrice, che si aggiudica così un viaggio per la luna di miele.

Quattro Matrimoni episodio 1: le spose delle passioni

Il primo episodio, in onda domenica 31 maggio alle 21:15, porta in scena quattro cerimonie molto diverse tra loro, accomunate dal filo conduttore delle passioni personali. A sfidarsi saranno Katiuscia, 32 anni di Cosenza, che ha trasformato l’amore per i viaggi di coppia nel tema del suo matrimonio; Eleonora, 32enne di Pesaro, che omaggia l’Irlanda e le sue tradizioni celtiche; Helen, 31 anni di origini colombiane, che promette di scaldare l’atmosfera con balli latini e riferimenti sudamericani; e infine Samantha, 29 anni di Padova, che ha optato per un elegante black party.

Come sempre accade nel programma, ognuna delle protagoniste è convinta che il proprio matrimonio sia impeccabile e ha curato ogni dettaglio per rispecchiare personalità e gusti. Ma riusciranno a conquistare anche l’approvazione delle spietate rivali? E soprattutto, chi avrà fatto abbastanza per guadagnarsi il bonus decisivo di Costantino della Gherardesca?