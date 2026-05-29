A quasi sei mesi dalla notizia che ha scosso il mondo dello spettacolo, la scelta di Alice ed Ellen Kessler di concludere la propria vita insieme attraverso il suicidio assistito, torna l’appuntamento con l’approfondimento che ricostruisce le vite straordinarie delle due sorelle. Sabato 30 maggio, in seconda serata su Retequattro, Confessione Reporter con Stella Pende dedica una puntata alle Gemelle Kessler, tra ricordi degli anni d’oro della tv italiana e rivelazioni inedite sulla loro esistenza doppia e segreta.

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Stella Pende ripercorre la leggenda delle Kessler: dal Lido de Paris alla tv di Falqui

La prima parte della puntata è un viaggio nella storia pubblica delle Kessler, quella delle gambe lunghissime, del tormentone Da-da-un-pa, dei grandi varietà che hanno segnato un’epoca. Nate nella Germania dell’Est, formatesi a Lipsia con il balletto classico, Alice ed Ellen arrivano al Lido de Paris dove conquistano il pubblico internazionale. Poi l’approdo in Italia, dove diventano icone assolute della tv di Antonello Falqui e Ettore Bernabei, ballando accanto a Mina, Raffaella Carrà, Don Lurio e tutti i grandi nomi del tempo.

La loro esistenza, divisa tra Parigi, Londra, New York e infine la Germania, dove hanno vissuto fino a 89 anni in due case comunicanti a Grünwald, è stata avvolta da un alone di mistero che il programma prova a svelare. Come hanno fatto due ragazze dell’Est a diventare simboli del glamour occidentale? Cosa si nascondeva dietro l’immagine perfettamente sincronizzata che offrivano al pubblico?

Il viaggio nell’intimità: l’incontro con il medico di Dignitas e le amiche del cuore

Nella seconda parte, Stella Pende, storica inviata Mediaset che ha raccontato guerre e crisi umanitarie in tutto il mondo, porta la telecamera nella dimensione più privata delle due sorelle. L’incontro con il medico dell’associazione Dignitas che ha accompagnato la loro fine rappresenta uno dei momenti centrali della puntata, insieme alle testimonianze delle persone che hanno condiviso la loro vita quotidiana.

Particolarmente toccante il racconto delle amiche del cuore Heidi, Johanna e Sara, che ogni martedì pranzavano con le Kessler al ristorante italiano Da Ettore. Le tre donne restituiscono un ritratto inedito di Alice ed Ellen come figure culturali di spessore, ben oltre l’immagine di showgirl che il pubblico italiano ha sempre associato a loro. La nostalgia attraversa le parole di chiunque le abbia conosciute e amate, restituendo il senso di un vuoto che va ben oltre la perdita di due icone dello spettacolo.

Quando va in onda Confessione Reporter con le Gemelle Kessler

L’appuntamento con Confessione Reporter dedicato alle Gemelle Kessler è per sabato 30 maggio in seconda serata su Retequattro. Il programma, condotto da Stella Pende, giornalista che per oltre 25 anni ha raccontato i principali scenari di crisi internazionali, dalla Bosnia al conflitto israeliano-palestinese, torna con una puntata che promette di fare luce su una delle storie più affascinanti e misteriose della tv italiana.