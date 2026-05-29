L’estate 2026 si preannuncia rovente per gli appassionati delle saghe fantasy. Dopo quasi due anni di attesa dalla conclusione della seconda stagione, trasmessa nell’estate 2024, torna finalmente House of the Dragon con una terza stagione che promette di alzare ulteriormente l’asticella dello spettacolo. Il trailer ufficiale appena rilasciato anticipa ciò che i fan sperano: intrighi politici, battaglie aeree tra draghi e colpi di scena degni della miglior tradizione targata Westeros. Vediamo cosa ci aspetta.

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House of the Dragon 3: data di uscita e numero di episodi

La terza stagione di House of the Dragon debutta il 22 giugno su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con la messa in onda statunitense su HBO. Un appuntamento che arriva con un tempismo perfetto per accompagnare le serate estive, proprio come accaduto con le stagioni precedenti.

La nuova stagione sarà composta da 8 episodi, in linea con la struttura ormai consolidata della serie. Ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record “Il Trono di Spade” e tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, House of the Dragon racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen.

Il cast stellare della terza stagione

Negli 8 nuovi episodi, la terza stagione vedrà nel cast Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain e Barry Sloane.