Il 2026 di Chris Pratt è iniziato con un clamoroso flop cinematografico: Mercy, il thriller sci-fi diretto da Timur Bekmambetov, si è fermato a 53,4 milioni di dollari di incasso mondiale a fronte di un budget di 60 milioni, quando per andare in pari ne sarebbero serviti almeno il doppio. Nel film, Pratt interpreta Chris Raven, un detective accusato di aver ucciso sua moglie che deve dimostrare la propria innocenza in soli 90 minuti davanti a un giudice artificiale, Maddox, interpretato da Rebecca Ferguson. La critica ha stroncato il progetto con un misero 24% su Rotten Tomatoes, ma il pubblico ha risposto in modo completamente diverso: 83% di gradimento da parte degli spettatori, e ora il film è il più visto al mondo su Prime Video, in tendenza in 47 paesi e primo in 20 di questi, tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada.

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Sul fronte del cinema, la situazione è andata meglio con The Super Mario Galaxy Movie, sequel dell’adattamento videoludico del 2023 che aveva superato il miliardo di dollari, e anche questa volta il film si è avvicinato alla stessa soglia. Ora però, con l’arrivo su piattaforme come Prime Video e Apple TV, le possibilità di tagliare quel traguardo al botteghino si fanno più incerte. In cantiere c’è anche un film Apple TV accanto a Linda Cardellini, Way of the Warrior Kid, atteso per il 20 novembre in streaming. Prima di allora, però, la vera attesa riguarda il ritorno di Pratt nel ruolo che più lo ha consacrato sul piccolo schermo.

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The Terminal List stagione 2: tutti i dettagli sul ritorno di James Reece

The Terminal List torna su Prime Video il 21 ottobre 2026 con tutti e otto gli episodi della seconda stagione disponibili in simultanea, in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Dalla prima stagione debuttata nel 2022 e diventata in pochi giorni il programma numero uno su Amazon Prime, con 1,1 miliardi di minuti visualizzati e il terzo posto nella classifica Nielsen sono passati quattro anni, in parte a causa dello sviluppo dello spin-off The Terminal List: Dark Wolf, con Taylor Kitsch protagonista e Pratt presente in un ruolo di supporto.

Questa stagione è tratta da True Believer, il secondo romanzo della serie bestseller di Jack Carr. James Reece, dopo aver portato a termine la sua lista di vendette, intraprende un nuovo viaggio che lo porterà attraverso l’Oceano Indiano, l’Africa meridionale e settentrionale, il Medio Oriente e l’Europa, in quello che Prime Video definisce un thriller di spionaggio su scala globale, in netta evoluzione rispetto al thriller psicologico della prima stagione. Le riprese si sono svolte tra Sud Africa, Nord America e Marocco, concludendosi nel marzo 2026.

Il cast si arricchisce di volti nuovi e molto attesi: Gabriel Luna (noto per The Last of Us) vestirà i panni di Freddy Strain, cecchino d’élite presente nei libri di Carr; Martin Sensmeier (Yellowstone) sarà il Maggiore Otaktay; Costa Ronin interpreterà il miliardario Vasili Adrenov; Edwin Hodge e Caitlin Bassett completano il cast con ruoli ricorrenti. Pratt ha inoltre confermato un’apparizione di Luke Hemsworth. Lo stesso Pratt, che produce la serie insieme ad Antoine Fuqua e allo showrunner David DiGilio, ha descritto la stagione con parole che lasciano ben sperare:

È più grande, più intensa e ambiziosa di tutto ciò che abbiamo fatto nella prima stagione. Espande il mondo in modo enorme su scala globale: set piece più grandi, una cospirazione più profonda, ancora più tensione psicologica.

Per chi non avesse ancora visto la serie, The Terminal List segue l’ex ufficiale dei Navy SEAL James Reece alle prese con l’indagine sull’imboscata che ha decimato il suo plotone durante una missione coperta ad alto rischio, intrecciando elementi di conspiracy thriller e combattimento ravvicinato che richiamano tanto Reacher di Alan Ritchson quanto le coreografie d’azione tipiche dei film di John Wick. Non a caso, nelle ultime settimane la serie è tornata prepotentemente nella top 10 globale di Prime Video, segno che l’attesa per la stagione 2 sta già scaldando il pubblico.