Milly Carlucci ha appena chiuso la sua prima edizione del nuovo Canzonissima e già si parla del prossimo Ballando con le Stelle: la conduttrice è in piena fase di corteggiamento, con tre nomi di spicco nel mirino. Vediamo chi sono e quanto è difficile portarli in pista.

Il primo nome, quello che sembra stare più a cuore a Milly, è Elettra Lamborghini. La conduttrice l’ha descritta con una metafora eloquente: “Lei è sempre nel mirino. Devo acchiappare la Lamborghini ed è come prendere una rondine che sta sfrecciando nel cielo.” Un’immagine che rende bene l’idea di quanto sia difficile incastrare gli impegni dell’esuberante cantante di Pem Pem, impegnata tra un tour estivo particolarmente intenso e la conduzione dell’Eurovision Song Contest 2026 al fianco di Gabriele Corsi. Elettra stessa, intervistata da Superguida TV, ha detto che ci penserà, ma solo se potrà partecipare “davvero in forma”, senza dover sacrificare i suoi altri impegni. Dal canto suo, ha più volte dichiarato di adorare il ballo e il programma: la voglia c’è, il tempo è il vero ostacolo. Già nel novembre del 2024, in occasione di una sua partecipazione come ballerina per una notte, aveva dimostrato di avere stoffa da vendere, tra una salsa travolgente con Moreno Porcu e un divertente botta e risposta con Selvaggia Lucarelli che aveva animato la serata.

Il secondo profilo puntato da Milly Carlucci è quello di Elena Sofia Ricci. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, l’attrice avrebbe una passione autentica per la danza, coltivata fin da bambina e alimentata negli ultimi mesi con lezioni private proprio dal ballerino professionista dello show, Moreno Porcu, con cui ha anche girato un corto. Milly sogna di portarla in pista su Rai 1, ma lo stesso Candela avverte che “strappare un sì sarà complicato: la carriera di Elena Sofia è all’apice e gli impegni sono numerosi.” Non è nemmeno chiaro se le lezioni di ballo siano legate a un progetto cinematografico o se possano rappresentare un segnale in direzione di Ballando. Anche lei, nel 2024, era stata ballerina per una notte e aveva detto di essersi divertita moltissimo: la scintilla c’è, ma la logistica potrebbe avere l’ultima parola.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Romina Power e il jolly Loredana Lecciso

Dopo le dichiarazioni su Al Bano a Belve che hanno fatto discutere per settimane, Romina Power si trova al centro di un’insolita onda di visibilità che Milly Carlucci sembrerebbe voler sfruttare. Secondo il settimanale Oggi, la conduttrice avrebbe già contattato la cantante, che nel frattempo è impegnatissima a promuovere il suo libro Pensieri profondamente semplici (Rizzoli) in giro per l’Italia, da Bari a Milano passando per San Marino. Coinvolgerla non sarà semplice: Romina sta anche preparando un’esperienza decisamente più contemplativa, ovvero il ruolo di madrina al Festival internazionale di yoga organizzato dal figlio Yari a fine giugno nei pressi di Taranto.

Qualora Romina dovesse dire no, c’è un nome che torna ciclicamente nella conversazione: quello di Loredana Lecciso, che aspetta una chiamata da Milly ormai da quindici anni. Lo aveva detto chiaramente già nel 2011 e lo aveva ribadito circa un anno fa, da ospite a La Vita in Diretta, praticamente autoinvitandosi con queste parole: “Ho sempre detto che il tuo sarebbe stato l’unico reality al quale avrei detto di sì.” La disponibilità è totale, eppure la chiamata non è mai arrivata.

Le novità dello show tra giuria e nuova sede

Al di là del cast dei concorrenti, Ballando con le Stelle 2026 potrebbe portare con sé alcune novità significative. La giuria storica, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, sarebbe quasi certamente confermata al completo, con la Lucarelli pronta a tornare in Rai dopo la sua esperienza al Grande Fratello VIP. Secondo quanto spifferato da Davide Maggio, potrebbe aggiungersi alla rosa dei giudici anche Giuseppe Cruciani, lo speaker radiofonico noto per il suo stile irriverente: non è ancora chiaro se il suo eventuale ingresso sarebbe aggiuntivo o sostitutivo rispetto a qualcuno dei giurati attuali. Si parla inoltre del possibile ritorno di Francesca Fialdini nel cast, in un ruolo inedito, e del debutto del maestro Chiquito, nome d’arte di Yovanny De Jesus Moreta.

Cambia anche la location: dal prossimo autunno il programma abbandonerà il familiare Auditorium Rai del Foro Italico per trasferirsi negli studi di Saxa Rubra, alla periferia di Roma. Un cambiamento che segna, in un certo senso, l’inizio di un nuovo capitolo per uno degli show più longevi della televisione italiana.