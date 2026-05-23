Il 24 maggio si chiude una stagione di calcio intensa, con tre appuntamenti che definiranno altrettanti verdetti cruciali. Sky e NOW trasmettono in contemporanea la finale dei playoff di Serie BKT, le semifinali playoff di Serie C e la finale di Coppa Italia Women. Un poker di partite nell’arco di poche ore, per seguire in diretta le ultime squadre che staccheranno il pass per le categorie superiori e il trofeo più ambito del calcio femminile italiano. Vediamo il programma completo.

xxxx

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Monza-Catanzaro su Sky, NOW e TV8: si decide l’ultima promossa in Serie A

Domenica 24 maggio alle 20 va in scena l’andata della finale playoff di Serie BKT tra Monza e Catanzaro, trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

La sfida, che assegnerà l‘ultimo posto disponibile per la Serie A 2026/2027, sarà preceduta da uno studio pre-partita direttamente dall’U-Power Stadium a partire dalle 19.30, con Marina Presello e Manuele Baiocchini che seguiranno i collegamenti dal campo.

In cabina di commento Daniele Barone e Lorenzo Minotti accompagneranno il match, mentre al termine del primo atto della sfida andrà in onda un post-partita dalle 21.50 circa. Il match di ritorno è fissato per mercoledì 27 maggio, quando si scoprirà quale delle due squadre festeggerà la promozione.

Serie C Sky Wifi: Ascoli-Catania e Salernitana-Union Brescia aprono le semifinali

Nella stessa serata, due sfide decisive anche per la Serie C Sky Wifi. Alle 20 su Sky Sport 256 prende il via Ascoli-Catania, prima delle due semifinali playoff d’andata che definiranno l’ultima promossa in Serie B.

Un’ora più tardi, alle 21 su Sky Sport 257, tocca a Salernitana-Union Brescia. Le telecronache saranno affidate rispettivamente a Antonio Nucera e Giovanni Poggi. Come per la Serie BKT, anche in questo caso mercoledì 27 maggio si disputeranno le gare di ritorno, che stabiliranno le due finaliste in lizza per il salto di categoria.

Juventus-Roma: la finale di Coppa Italia Women apre la serata

Prima di tutti gli altri match, alle 18 su Sky Sport Max andrà in scena la finale di Coppa Italia Women 2026 tra Juventus e Roma, in diretta dallo Stadio Romeo Menti di Vicenza. Si tratta del remake della finale dello scorso anno, quando fu la Juventus a sollevare il trofeo.

La telecronaca dell’incontro sarà curata da Gaia Brunelli. Una sfida che si preannuncia equilibrata e che assegnerà uno dei titoli più importanti del calcio femminile italiano.