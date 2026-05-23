Buone notizie per i fan di The Hunting Wives (in Italia Nido di vipere): la serie sapphic murder mystery di Netflix si sta rivelando un fenomeno in piena espansione. Dermot Mulroney, che interpreta Jed Banks nel thriller creato da Rebecca Cutter e basato sul romanzo del 2021 di May Cobb, ha recentemente confermato che le riprese della seconda stagione sono concluse e che una terza è già in fase di sviluppo.

L’annuncio è arrivato durante una puntata del podcast The Tangle, dove Mulroney ha dichiarato:

“Sì, abbiamo completato la Stagione 2. Non sono certo, o meglio non posso ancora dirvi quando uscirà. E la notizia ancora migliore è che la Stagione 3 è in preparazione. Credo che gli scrittori siano già al lavoro, e dovrebbe iniziare a girare in autunno. Sono ottime notizie per tutti i fan di The Hunting Wives.”

Va precisato che Netflix non ha ancora rilasciato un rinnovo ufficiale per la terza stagione, ma le parole dell’attore lasciano poco spazio ai dubbi sulla direzione intrapresa dalla produzione. La seconda stagione, composta da otto episodi, ha iniziato le riprese il 17 novembre 2025, tornando nelle aree di Charlotte e Gastonia, in Carolina del Nord, che fungono nuovamente da sfondo per il Texas orientale della serie. L’uscita è attesa per settembre 2026.

Mulroney ha descritto il progetto come qualcosa di speciale:

“Ha preso vita propria. Circa un anno fa è stato raccolto da Netflix in modo inaspettato e si è trasformato in un grande successo. Essere coinvolto in qualcosa che è maturato così è davvero emozionante.”

Riguardo al suo personaggio, l’attore ha aggiunto con un certo divertimento che sta interpretando qualcuno che corre per la carica di governatore “in modo non proprio specchiato”, il che rende il ruolo particolarmente divertente da interpretare.

A differenza della prima stagione, strettamente legata al romanzo di Cobb, la seconda si muove in territorio inedito: come ha sottolineato lo stesso Mulroney, i nuovi episodi “non sono incatenati a un romanzo, e si liberano dalla catena”.

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Un cast arricchito e una storia sempre più intensa

La seconda stagione porta con sé diversi nuovi volti di rilievo. A dicembre 2025 è stato annunciato l’ingresso di John Stamos (Full House, You) nel ruolo di Chase Brylan, mentre Dale Dickey (Winter’s Bone, Fallout) interpreterà Zelda Moffitt. La new entry più sorprendente è sicuramente Angel Reese, stella WNBA due volte All-Star, che farà il suo debutto recitativo nel ruolo co-protagonista di Trainer Barbie. Gran parte del cast originale torna nella seconda stagione, con Hunter Emery (Deputy Flynn) e Karen Rodriguez (Deputy Salazar) che vengono promossi a personaggi regolari.

A proposito dei nuovi episodi, Brittany Snow, protagonista nel ruolo di Sophie O’Neil, aveva anticipato ai Golden Globe di gennaio 2026 che la prossima stagione sarà ancora più intensa rispetto alla prima, accennando a una morte importante:

“Qualcuno muore, non vi dirò chi.”

Ha anche sottolineato che i nuovi episodi sono “più sensuali” rispetto a quelli della stagione d’esordio.

Il successo della serie ha del resto superato ogni aspettativa: dopo il debutto negli Stati Uniti a luglio 2025, The Hunting Wives ha totalizzato oltre 20 milioni di visualizzazioni nelle prime cinque settimane, trascinando persino le vendite del romanzo originale di May Cobb fino alla quarta posizione nella classifica bestseller di Amazon e al primo posto nella narrativa psicologica al femminile. In Italia la serie è arrivata su Netflix il 15 dicembre 2025 con il titolo Nido di vipere. La stessa showrunner Rebecca Cutter aveva dichiarato di non aver mai immaginato la serie come un progetto a termine: