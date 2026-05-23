Domenica 24 maggio 2026 va in onda su NOVE la puntata conclusiva di questa stagione di Che Tempo Che Fa, con il consueto appuntamento dalle ore 19:30, disponibile anche in streaming su discovery+. Fabio Fazio, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ha scelto di chiudere la stagione con un parterre di ospiti di assoluto rilievo, a partire da un nome che raramente si siede in uno studio televisivo italiano.

L’ospite più attesa è senza dubbio Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, che sarà presente in esclusiva TV. Lo stesso Fazio ha anticipato sui social:

“Domenica, per l’ultima puntata di questa stagione di Che Tempo Che Fa, ospiteremo la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, per affrontare insieme a lei i temi che attraversano il nostro presente.”

La sua presenza arriva in un momento tutt’altro che banale per la BCE: il 30 aprile 2026 il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere invariati i tassi di riferimento, l’inflazione dell’area euro è risalita al 3,0% e il prossimo appuntamento di politica monetaria è fissato a Francoforte per il 10 e 11 giugno. Prima donna a guidare la BCE, Lagarde ha assunto l’incarico il 1° novembre 2019 succedendo a Mario Draghi, dopo essere stata Managing Director del Fondo Monetario Internazionale dal 2011 al 2019 e, in Francia, Ministra dell’Economia, dell’industria e dell’impiego dal 2007 al 2011. Dal 2019 al 2025 Forbes l’ha collocata stabilmente al secondo posto nella classifica delle donne più potenti al mondo.

Accanto ai temi economici, la puntata ospita anche Gino Cecchettin e Barbara Poggio, professoressa ordinaria di Sociologia del lavoro e dell’organizzazione all’Università di Trento, dove ricopre anche il ruolo di prorettrice per le politiche di equità e diversità ed è componente del comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin. Un intervento che promette di portare al centro del dibattito le questioni legate alla violenza di genere e alle politiche di contrasto.

Sul versante culturale, Leonardo Pieraccioni torna sul piccolo schermo reduce dalle celebrazioni per i trent’anni de Il Ciclone, la pellicola diventata un autentico classico della commedia italiana. Presente anche Lino Guanciale, pronto al ritorno nelle sale con Innamorarsi e altre pessime idee di Simone Aleandri. Dalla letteratura internazionale arriva invece David Grossman, scrittore israeliano considerato tra i più grandi autori contemporanei, vincitore del Man Booker International Prize e del Premio Israele per la letteratura: Mondadori gli ha dedicato un doppio volume nella collana Meridiani, ora disponibile in libreria.

Completano il parterre l’economista Carlo Cottarelli, l’editorialista di la Repubblica Massimo Giannini, la giornalista Cecilia Sala, l’inviato di Avvenire Nello Scavo, Michele Serra e Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

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Il Tavolo per chiudere la stagione

A concludere la serata, l’immancabile Che Tempo Che Fa Il Tavolo, con una formazione numerosa e variegata. Tra i presenti: Elio, impegnato nell’organizzazione del Concertozzo di Biella e presto in tour con Elio e Le Storie Tese Tour À La Carte; Orietta Berti, che porterà in anteprima il nuovo singolo QCPF Quadri Cuori Picche Fiori realizzato con Il Rosso e IAEM; Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Diego Abatantuono, Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Giovanni Esposito, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.

Che Tempo Che Fa è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery.