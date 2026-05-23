La settimana di Forbidden Fruit dal 25 al 30 maggio 2026 si preannuncia esplosiva: siamo a uno snodo narrativo cruciale, quello che segna il passaggio dalla terza alla quarta stagione della dizi turca in onda su Canale 5. Al centro di tutto c’è Şahika Ekinci, la dark lady della serie, che dopo aver eliminato Nadir Kılıç per impossessarsi del suo patrimonio ha già messo nel mirino la prossima vittima: la cognata Ender Çelebi.

Il piano è orchestrato nei minimi dettagli e prevede un incidente d’auto costruito ad arte. Ender accetta un passaggio da Şahika per raggiungere Tuzla, dato che la sua auto non parte, ma durante il viaggio il van si ribalta. Fortunatamente, Caner aveva già notato qualcuno manomettere il veicolo il giorno prima e aveva messo in guardia Ender, che riesce a scendere dal mezzo appena in tempo. Il piano fallisce miseramente e Şahika si trova con le spalle al muro: per comprare il silenzio di Ender è costretta a offrirle il 5% delle azioni della Argun Holding, ma la cognata non si accontenta e la ricatta apertamente, minacciando di rivelare tutto al fratello Kaya, il che metterebbe definitivamente fine alla loro relazione.

La proposta stuzzica non poco Ender, che inizia a vedere nell’accordo anche un’opportunità strategica: si riavvicina ad Halit con il pretesto di chiedergli consigli finanziari, nella speranza di costruire un’alleanza in vista del suo ritorno al comando dell’azienda. Un’alleanza che, nel corso della settimana, prende forma concreta quando i due stringono in segreto un patto contro Şahika, sempre più nervosa e sotto pressione.

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Zehra, Yildiz e le trame sentimentali della settimana

Mentre le guerre di potere si consumano nelle stanze della holding, le vicende personali dei personaggi non si fanno meno turbolente. Zehra viene licenziata e, travolta dallo sconforto, ricade nel suo vecchio vizio: l’alcol. La situazione si aggrava rapidamente, tanto che Asuman e Lila cercano disperatamente una soluzione per aiutarla, mentre il figlio Halit Can viene trascurato e la convivenza diventa sempre più difficile.

Su un fronte completamente diverso, Yildiz si ritrova a fare i conti con una nuova presenza nella sua vita: Kerim, amico del signor Bülent e nuovo amministratore delegato della holding, bello e apparentemente antipatico, almeno in un primo momento. Ender, intuendo il potenziale di questa dinamica, organizza una cena invitando entrambi, sperando di sfruttarla per creare tensioni sentimentali a danno di Şahika. Yildiz, che nel frattempo ha già vissuto un appuntamento disastroso con Devrim, amico di Kaya (uomo capace di parlare esclusivamente di sé stesso), sembra lasciarsi pian piano conquistare dalle attenzioni di Kerim, non senza scatenare la gelosia di Halit.

Proprio Halit, intanto, compie un passo sorprendente: lascia la casa di Sitki, determinato a scoprire chi ha causato la sua rovina finanziaria. Si trasferisce temporaneamente da Yildiz, acquista una splendida villa dopo essere riuscito a tornare ricco e la stupisce chiedendole di sposarlo di nuovo. Lei rifiuta, almeno inizialmente, per proteggere la propria indipendenza, ma la situazione resta aperta e carica di tensione.

A complicare ulteriormente il quadro, Yigit viene colpito da un improvviso malore che spinge Ender ad accusare apertamente Şahika di averlo avvelenato, aggiungendo un’altra accusa gravissima alla già lunga lista di crimini della donna. Nel frattempo, Erim dimostra tutta la sua generosità vendendo la propria chitarra per aiutare il padre in difficoltà, nascondendo il denaro nella giacca di Halit senza farsi scoprire, in uno dei momenti più toccanti della settimana.