Kerry Washington torna a collaborare con Hulu in un nuovo progetto ad alta tensione: il servizio streaming sta sviluppando What Remains, serie thriller tratta dall’omonimo romanzo del 2023 firmato da Wendy Walker, con Washington nel ruolo di protagonista e produttrice esecutiva.

Al centro della storia c’è Elise Sutton, detective specializzata nei casi irrisolti, descritta come un’esperta di scienze forensi con una profonda conoscenza della mente criminale, razionale e sempre in controllo. Almeno fino a quando la sua vita non viene travolta da un evento drammatico: durante un intervento di polizia in un grande magazzino, Elise uccide un uomo mentalmente instabile e da quel momento inizia a essere consumata dai sensi di colpa e dal dubbio di aver preso davvero la decisione giusta. Questo la spinge a cercare contatto con un misterioso individuo che quel giorno aveva salvato, che si rivela però portatore di segreti inquietanti.

Da lì in poi, la detective si ritrova trascinata in un pericoloso gioco del gatto e del topo, costretta a seguire una scia di indizi lasciati appositamente per lei in una caccia psicologica che la porterà a una verità terrificante: forse l’unica persona in grado di fermare il criminale è proprio lei stessa. Il romanzo, pubblicato da Blackstone Publishing, è stato paragonato a titoli come The Woman in the Window e The Silent Patient, e viene descritto come un thriller psicologico oscuro, intricato e altamente coinvolgente.

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Il team di produzione e i successi di Wendy Walker

Alla guida della serie ci sarà Chris Luccy, già noto per A Million Little Things e con crediti che includono anche Undatable, Melissa & Joey e Club De Cuervos, la prima serie originale in lingua spagnola di Netflix. Il pilot sarà diretto da McG, regista con all’attivo diversi episodi pilota tra cui The Mysteries of Laura e Kevin From Work, attualmente impegnato anche nella regia del film Apple Way of the Warrior Kid con Chris Pratt. Tra gli altri produttori esecutivi figurano Pilar Savone per Simpson Street, la casa di produzione personale di Washington, Aaron Kaplan per Kapital Entertainment, e Mary Viola e Corey Marsh per Wonderland Sound and Vision, con il tutto prodotto insieme a 20th Television.

Wendy Walker, autrice del romanzo originale, ha un curriculum tutt’altro che ordinario: laureata alla Brown University e alla Georgetown Law School, ha lavorato come avvocata specializzata in diritto di famiglia e come banchiera d’investimento, e ha trascorso anni ad allenarsi nel pattinaggio artistico competitivo. Nonostante questo percorso variegato, è diventata una delle voci più apprezzate del thriller psicologico, con opere come All Is Not Forgotten, Emma in the Night e The Night Before, tradotte in oltre 23 lingue. Al suo catalogo appartiene anche un romanzo audio originale intitolato The Room Next Door. Il suo prossimo libro, Ten Years Gone, è atteso nelle librerie nel febbraio 2027.

Il ritorno di Kerry Washington a Hulu

Per Washington si tratta dell’ennesima collaborazione con Hulu, dove in passato ha già partecipato sia davanti che dietro la macchina da presa in Little Fires Everywhere e UnPrisoned, quest’ultima affiancata da Delroy Lindo e cancellata dopo due stagioni nonostante un punteggio del 96% dalla critica e dell’86% dal pubblico. Un epilogo amaro per una serie molto apprezzata, ma che non sembra aver raffreddato il rapporto tra l’attrice e la piattaforma.

Sul fronte cinematografico, Washington è attualmente impegnata in diversi progetti: sarà nel cast di Animals, film Netflix diretto e interpretato da Ben Affleck, e in An Innocent Girl di Jaume Collet-Serra. Considerando che Hulu è di proprietà Disney, è probabile che What Remains arrivi in Italia su Disney+, nel caso in cui il pilot ottenga il via libera per una serie completa.