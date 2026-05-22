“Lascia che bruci”. È questo lo slogan che riassume perfettamente lo spirito della terza stagione di House of the Dragon, il cui debutto è fissato al 22 giugno 2026 su Sky e NOW un mese esatto da oggi. Per ingannare l’attesa, HBO ha pubblicato il 21 maggio una serie di character poster ufficiali che mostrano i protagonisti delle due fazioni contrapposte avvolti da braci sospese e un’illuminazione drammatica, ciascuno accompagnato dalla scritta “BURN” abbinata a una parola tematica.

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La stagione sarà composta da 8 episodi, distribuiti ogni lunedì, e vedrà alla regia Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere. Chi non avesse ancora visto le stagioni precedenti può recuperarle tutte su Sky Atlantic e NOW, le stesse piattaforme che ospiteranno il nuovo ciclo di episodi.

Al centro della stagione ci sarà la tanto attesa presa di Approdo del Re da parte di Rhaenyra Targaryen (interpretata da Emma D’Arcy), finalmente pronta a reclamare il Trono di Spade. Ma prima ancora, l’inizio della stagione sarà dominato dalla Battaglia del Gullet, snodo cruciale della guerra che era stata inizialmente prevista come finale della seconda stagione e poi posticipata al ciclo successivo per ragioni di budget. Questo scontro darà il via a una guerra totale tra i Verdi e i Neri, con i draghi che si affrontano nei cieli mentre intrighi e tradimenti si consumano sulla terra.

Nonostante Alicent (Olivia Cooke) sembri disposta a mantenere la promessa di non opporsi all’ascesa di Rhaenyra, la pace rimane un’illusione: i Verdi non si arrenderanno, e il dominio della regina sul Trono si preannuncia fin da subito fragile e conteso. Tra le anticipazioni più curiose c’è anche la presenza di un episodio non convenzionale, strutturalmente diverso da tutto quanto visto finora nella serie.

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I character poster: due fazioni, un unico fuoco

I poster ufficiali dividono nettamente i personaggi tra i Neri, sostenitori di Rhaenyra nominata erede da Viserys I e i Verdi, fedeli a uno sfigurato Aegon II Targaryen, figlio di Viserys e Alicent Hightower. Ogni immagine porta un claim che riflette il percorso e le contraddizioni del personaggio ritratto, trasformando i poster in una sorta di mappa emotiva della stagione.

Tra i Neri troviamo Rhaenyra con “Che bruci la pietà”, Daemon con “Che bruci il destino”, Jacaerys e Corlys entrambi con “Che bruci l’eredità”, Baela con “Che bruci il coraggio”, Rhaena con “Che bruci lo scopo”, Hugh con “Che bruci l’amore”, Ulf con “Che bruci l’orgoglio”, Addam con “Che bruci la nobiltà”, Alyn con “Che bruci l’umiltà” e Mysaria con “Che bruci la strategia”.

Sul fronte Verde, Alicent è ritratta con “Che bruci l’obbedienza”, Aegon con “Che bruci la gloria”, Aemond con “Che bruci la giustizia”, Criston con “Che bruci la devozione”, Larys con “Che bruci l’ambizione”, Ormund con “Che bruci l’ordine” e Helaena con “Che bruci l’innocenza” forse il più inquietante di tutti, considerato quanto abbiamo già visto accadere al personaggio nelle stagioni precedenti.

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Vale la pena ricordare che House of the Dragon è già stata rinnovata per una quarta e ultima stagione, attesa indicativamente nel 2028. Nel frattempo, l’universo targaryeno si espanderà anche al cinema con lo sviluppo del film Game of Thrones: Aegon’s Conquest, che racconterà la conquista di Westeros da parte di Aegon I Targaryen, collocandosi oltre un secolo prima degli eventi della serie.